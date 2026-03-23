Por Redacción EC

La farándula peruana se vio remecida recientemente por una ‘bomba’ que lanzó Magaly Medina en su programa, en la que expone a Mario Irivarren y Said Palao en un yate de fiesta en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Lo que más llamó la atención de los televidentes fue que ambos personajes públicos no se encontraban con sus respectivas parejas, sino con modelos argentinas que les bailaban al ritmo de la música y bebidas alcohólicas. Esto, sin duda, generó la molestia de los seguidores, ya que hace casi un año el ‘Samurái’ contrajo matrimonio con Alejandra Baigorria, mientras que Onelia Molina le había dado una segunda oportunidad a la ‘Calavera coqueta’. Es así que, en medio de una semana movida para el espectáculo nacional, la popular ‘Urraca’ sorprendió a sus seguidores al tomar un avión, junto a su esposo Alfredo Zambrano, con destino rumbo a los Estados Unidos. Esto ha generado una serie de especulaciones entre los internautas, quienes han destacado el gran trabajo de investigación de la periodista. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.