La farándula peruana se vio remecida recientemente por una ‘bomba’ que lanzó Magaly Medina en su programa, en la que expone a Mario Irivarren y Said Palao en un yate de fiesta en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Lo que más llamó la atención de los televidentes fue que ambos personajes públicos no se encontraban con sus respectivas parejas, sino con modelos argentinas que les bailaban al ritmo de la música y bebidas alcohólicas. Esto, sin duda, generó la molestia de los seguidores, ya que hace casi un año el ‘Samurái’ contrajo matrimonio con Alejandra Baigorria, mientras que Onelia Molina le había dado una segunda oportunidad a la ‘Calavera coqueta’. Es así que, en medio de una semana movida para el espectáculo nacional, la popular ‘Urraca’ sorprendió a sus seguidores al tomar un avión, junto a su esposo Alfredo Zambrano, con destino rumbo a los Estados Unidos. Esto ha generado una serie de especulaciones entre los internautas, quienes han destacado el gran trabajo de investigación de la periodista. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA VIAJÓ A ESTADOS UNIDOS TRAS EL AMPAY?

Luego de una semana movida en la farándula peruana por el ampay de Mario Irivarren y Said Palao con mujeres que no eran sus parejas en un yate de fiesta en Argentina, Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales su viaje al extranjero el último fin de semana. De acuerdo con sus historias de Instagram, la ‘Urraca’ se encuentra junto a su esposo Alfredo Zambrano en asientos de primera clase de un avión con destino a Miami, Estados Unidos. “Ahora toca una escapadita”, escribió. Asimismo, en otras imágenes, la conductora de televisión, visiblemente alegre, se encuentra en una cena acompañada de sus seres queridos, al parecer, festejando la previa de su cumpleaños, que se celebrará este martes 31 de marzo.

@revistaquecosas Feliz y china de risa, Magaly Medina se fue con su notario a Miami para celebrar su resurrección en el rating, gracias al ampay de los guerreritos, cuando todos ya la daban por caducada. ♬ Macarena - Stavros Martina

MAGALY MEDINA REVELÓ EL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE SAID PALAO, PATRICIO PARODI Y MARIO IRIVARREN A COLOMBIA

En una edición de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina reveló el movimiento migratorio de Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta. Según la popular ‘Urraca’, el viaje que realizaron los personajes públicos ocurrió en marzo del año pasado, a pocas semanas de la boda de Alejandra Baigorria con el ‘Samurái’, donde asistieron muchos de sus amigos. Esto llevó a la periodista a calificar la escapada como un “viaje de solteros”; sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que el grupo no publicara absolutamente nada en sus redes sociales durante esos días de aventura.

“Ellos, los ‘Cuatro Fantásticos’, viajaron ya antes. El año pasado, por estas fechas, entre el 13 y 17 de marzo de 2025, ellos viajaron a Colombia. Tuvieron otro viaje de solteros, donde tampoco publicaron nada Patricio Parodi, Said Palao, Mario Irivarren y Francho Sierralta. Este fue un viajecito y ahora que los hemos visto como los ‘Cuatro Fantásticos’ se divierten, seguramente le dice: ‘Ay, vamos a un viaje de amigos a Colombia’. A Colombia todavía. Ahí se fueron el año pasado por estas fechas. O sea que ellos tienen unos días libres al año, que sus mujeres ya saben”, sostuvo Medina.