En una de las últimas transmisiones del programa digital ‘La Manada’, que tuvo como invitado a Jefferson Farfán, Mario Irivarren sorprendió al exfutbolista con una confesión inesperada sobre aquel histórico día del repechaje rumbo al Mundial Rusia 2018, cuando la selección peruana selló su clasificación ante Nueva Zelanda gracias al recordado gol de la ‘Foquita’. Sorpresivamente, el chico reality contó qué no celebró la anotación del exdelantero, generando una reacción inmediata de su invitado.

Su explicación sobre el hecho, marcada por honestidad y algo de incomodidad, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del espacio. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO MARIO IRIVARREN SOBRE EL GOL DE JEFFERSON FARFÁN EN EL REPECHAJE?

Durante la transmisión, Jefferson Farfán lanzó una pregunta directa a Irivarren que desató risas y sorpresa en el set: “Quiero saber si gritaste mi gol”. El influencer no dudó en responder con absoluta transparencia. En lugar de relatar una celebración eufórica, admitió que no vivió el momento en tiempo real. Con una sinceridad que tomó por sorpresa a los presentes, sostuvo: “Para serte sincero, no estaba viendo el partido”. La reacción de la ‘Foquita’ fue inmediata; se levantó del asiento fingiendo molestia, mientras el resto del equipo generaba escándalo ante la novedad.

Irivarren trató de matizar su declaración al precisar que sí celebró el tanto, pero más tarde, cuando lo vio en diferido: “Luego vi la repetición y ahí grité”, señaló. Sin embargo, Farfán no dejó pasar el detalle y replicó, entre bromas y reclamos: “¡Qué repetición! No es lo mismo, no se vive igual con la repetición”.

Finalmente, Mario explicó que, aunque apoya a la selección, no siente la misma intensidad futbolera que otros hinchas, motivo por el cual no siguió el encuentro en vivo y terminó perdiéndose el instante exacto del gol, según recoge el diario La República.

¿CÓMO ACLARARON JEFFERSON FARFÁN Y MARIO IRIVARREN LOS RUMORES DE ENEMISTAD?

El encuentro entre Farfán e Irivarren sirvió también para abordar una vieja especulación: la supuesta rivalidad entre ambos por haber tenido una relación con Ivana Yturbe. Lejos de alimentar rumores, los dos decidieron cerrar el tema. Desde el inicio del episodio, Farfán mostró un trato cercano y bromista, dejando claro que no existía tensión. Aprovecharon incluso para recordar la llamada telefónica que años atrás generó controversia en redes. Irivarren detalló que aquella conversación surgió por un malentendido provocado por información distorsionada que llegó al futbolista.

Farfán coincidió en que todo se originó por una confusión y subrayó que nunca hubo intención de generar conflicto. “Lo llamé con ninguna mala intención, aparte sabía que era mi fan”, afirmó entre risas, resaltando que el episodio quedó atrás sin mayor problema. Con ello, ambos descartaron cualquier resentimiento y demostraron que mantienen una relación cordial.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL PROGRAMA DIGITAL ‘LA MANADA’?

“La Manada” es el nuevo programa de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, que reemplaza a “Good Time” tras su salida del canal “Todo Good”. Se transmite en vivo a través del canal digital ‘Satélite+’ del exfutbolista Jefferson Farfán en el horario de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.