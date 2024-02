La actriz peruana Nataniel Sánchez ha generado sorpresa entre sus seguidores al adoptar un marcado acento español, producto de su residencia en Barcelona, España. ¿Qué es lo que dijo la artista que interpretó a “Fernanda de Las Casas” respecto a su nuevo acento? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber sobre este tema.

¿POR QUÉ NATANIEL SÁNCHEZ HABLA COMO ESPAÑOLA?

Nataniel Sánchez, reconocida actriz peruana radicada en España, ha adoptado un marcado acento español debido a su residencia en Barcelona durante varios años. En una entrevista, la exestrella de ‘Al fondo hay sitio’ compartió que se ha comprometido a perfeccionar su acento castellano, ya que considera esencial para su carrera como actriz.

Esta adaptación lingüística se debe a su enfoque profesional y su determinación para dominar diferentes acentos que puedan requerirse en su trabajo, demostrando así su versatilidad y dedicación al arte de la actuación.

Nataniel Sánchez explicó que su decisión de hablar como una española surge de su profesión, donde la capacidad de interpretar diversos roles y acentos es fundamental. Ante la necesidad de adaptarse a las exigencias del trabajo actoral, la actriz ha asumido el desafío de estudiar y perfeccionar el acento castellano, mostrando su compromiso con su carrera artística.

Esta dedicación refleja su disposición para evolucionar y crecer como profesional en un nuevo entorno, demostrando su adaptabilidad y determinación para enfrentar los retos que surgen en su camino.

¿CÓMO RESPONDIÓ NATANIEL SÁNCHEZ ACERCA DE LA DEPRESIÓN QUE ESTARÍA PADECIENDO EN ESPAÑA?

Desde su cuenta persona de Instagram, Nataniel Sánchez deja ver pública y cotidianamente cada una de las actividades que realiza en el ámbito íntimo como disfrutar de un día de playa y también en el laboral a través de la difusión de talleres de expresión corporal, entre otras técnicas pensadas para el desarrollo de tu potencial.

Radicada en España desde hace 5 años aproximadamente, y alejada de la televisión tras interpretar a “Fernanda” en AFHS de América TV, la multifacética artista convertida en toda una bailarina profesional, se muestra muy activa en redes sociales, lugar virtual desde donde partió la incógnita acerca de su estado de salud debido a la publicación de una foto suya demostrando sentimientos de tristeza.

Las especulaciones en medios de prensa de Perú acerca de una aparente depresión que estaría padeciendo, hicieron que Nataniel Sánchez saliera al frente y reaccionara de manera tajante para negarlo por completo mediante la transmisión de “Un LIVE cortito” cuyo titular fue el siguiente: “la importancia de cuestionarnos la información que recibimos”, tal y como figura en el epígrafe de la publicación realizada en Instagram.

“Tengo 22 años trabajando en este medio y he visto a lo largo de todos estos años, he podido observar y quedarme callada cuando algunos medios de comunicación se inventan cosas de mí”, expresó inicialmente y como preámbulo al meollo del tema central mientras se dirigía a sus seguidores, contando además que “hace 2 días recibí una alerta de Google, abro la noticia y leo un titular que activó esa parte de mí de justiciera”.

Nataniel Sánchez mostró una radical posición ante estos rumores que deslizan y dejan entrever la posibilidad de que verdaderamente esté padeciendo de depresión en España, aseverando que “en mi video lo que se ve es que estoy normalizando la tristeza como cualquier otra emoción”, y no por ello se encuentra actualmente sufriendo los síntomas de este trastorno mental.

Asimismo, la recordada “Fernanda de las Casas” de AFHS, tildó de irresponsable al periodista y el medio que difundió esta noticia por la cantidad de personas que realmente conviven con este tipo de alteración que requiere de tratamiento.

“Parece que quisieran verme mal”, sentenció una Nataniel Sánchez muy mortificada casi al finalizar su live transmitido el 6 de setiembre, pero que en esta ocasión dijo sentir que le apetecía salir al frente para desmentir lo que varios medios se encargaron de divulgar y hacer eco a nivel nacional.

QUÉ DIJO NATANIEL SÁNCHEZ SOBRE REGRESAR A AL FONDO HAY SITIO

La reconocida actriz peruana Nataniel Sánchez, quien interpretó el querido personaje de Fernanda en la exitosa teleserie “Al Fondo Hay Sitio”, ha dejado claro en varias ocasiones que es muy poco probable que regrese a la producción que la catapultó a la fama. Aunque los fanáticos siguen soñando con ver nuevamente a Fernanda y Joel juntos, la actriz ha manifestado que su vida actual en España es su prioridad y que no desea volver a un pasado que considera “desgastante”.

En una reciente entrevista con el presentador Choca Mandros, Nataniel Sánchez reafirmó su postura y explicó cómo su vida cambió desde que se mudó a España hace 5 años. La actriz confesó que tuvo que adaptarse a un ritmo de vida completamente distinto al que tenía en Perú, donde la grabación de “Al Fondo Hay Sitio” ocupaba gran parte de su tiempo.

“Yo crecí pensando que uno tiene que vivir para trabajar, pero cuando vine aquí me di cuenta de que tenía que trabajar para vivir”, reveló Sánchez durante la entrevista. “Al principio fue todo un proceso de adaptación. Me daba ansiedad cuando me encontraba leyendo un libro o viendo una película porque en Perú mi vida era muy agitada. Solía ir a un cumpleaños, estar un rato y luego tener que decirle a mi mamá: ‘Chau, me tengo que ir a grabar’”.

La actriz también compartió que le costó mucho acostumbrarse a la vida en España, pero asegura que no se arrepiente de haber dado ese paso, ya que ha encontrado la paz y la oportunidad de comenzar de cero. Aunque algunos fans no entienden su decisión de no regresar a “Al Fondo Hay Sitio”, Sánchez enfatizó que volver significaría dejar atrás todo lo que ha construido en su vida actual y que la serie forma parte de su pasado, habiendo sido una etapa de 8 años de su carrera.

Las declaraciones de Nataniel Sánchez han generado diversas reacciones entre los seguidores de la teleserie peruana. Mientras algunos entienden y respetan su decisión de priorizar su bienestar personal, otros expresan su nostalgia y el deseo de ver nuevamente a la pareja de Fernanda y Joel en la pantalla.

A pesar de su negativa a regresar a “Al Fondo Hay Sitio”, Nataniel Sánchez continúa siendo una figura admirada en la industria del entretenimiento peruano. Su interpretación de Fernanda dejó una huella en la memoria de los televidentes y su talento actoral sigue siendo reconocido y elogiado.

Mientras tanto, la actriz sigue disfrutando de su vida en España, explorando nuevas oportunidades y viviendo en paz. Aunque el regreso de Fernanda puede ser un anhelo para muchos fanáticos, Nataniel Sánchez ha dejado claro que su enfoque está en su presente y futuro, alejada de las grabaciones y el ajetreo de “Al Fondo Hay Sitio”.

QUÉ ES AL FONDO HAY SITIO

Al Fondo Hay Sitio es una serie de televisión peruana de comedia, drama y suspenso, creada y producida por Efraín Aguilar para el canal América Televisión.

Al Fondo Hay Sitio es la primera serie de televisión producida en Perú en abordar la comedia, el drama, el suspenso, la acción y la tragedia en simultáneo, siendo el suspenso el género en que más destaca. Además, la serie ha logrado tener la mayor duración y el mayor éxito de entre otras series producidas a nivel nacional.

Al Fondo Hay Sitio se estrenó el 30 de marzo de 2009 y finalizó el 5 de diciembre de 2016 contando con 8 temporadas. Sin embargo, luego de 5 años, el 16 de diciembre de 2021 se confirmó que fue renovada para una novena temporada, la cual se estrenó el 22 de junio de 2022.

Al Fondo Hay Sitio ha recibido un total de 9 nominaciones y 22 galardones de los Premios Luces, otorgado por el diario El Comercio.

La novena temporada de Al Fondo Hay Sitio, es creada por Gigio Aranda y es protagonizada por Mónica Sánchez, Erick Elera, Guadalupe Farfán, Jorge Guerra, David Almandoz, Magdyel Ugaz, Rodrigo Barba, Gustavo Bueno y László Kovács, y antagonizada por Yvonne Frayssinet, Luis Ángel Pinasco, Adolfo Chuiman, Giovanni Ciccia, María Grazia Gamarra, Karime Scander, Franco Pennano e Iván Queirolo.

La novena temporada de Al Fondo Hay Sitio fue estrenada el 22 de junio de 2022.

Cinco años después, la familia Gonzales tienen como nuevo lugar de residencia, una casa a medio construir ubicada en Las Nuevas Lomas, una zona residencial en la Lima Metropolitana, en la cual también vive Francesca Maldini, cuyos miembros de su familia se desintegraron tras la muerte de Isabella a manos de Carmen.

La familia Gonzales crece con la llegada de July, la sobrina de Charo. Por otro lado, aparece “La Mujer de Negro”, cuya identidad anónima guarda una misteriosa relación con Claudia Llanos, y además planea continuar con la venganza de los Llanos hacia Francesca Maldini, cuya misión en esta nueva etapa será “eliminar” tanto a los Maldini, la antigua familia de Francesca, como a los Montalbán, la nueva familia de Francesca.

Los Montalbán son una familia ambiciosa, clasista, arrogante y arribista de nivel socioeconómico alto, conformada por Diego, Macarena, Alessia y Cristóbal; siendo Diego, el patriarca de la familia.

Los Montalbán tienen actitudes y costumbres similares a los Maldini; quienes, junto con Francesca, que ahora está casada con Diego, les harán la vida difícil a los Gonzales hostigándolos y atentando contra sus vidas, a excepción de Macarena, quien es la integrante menos malvada de dicha familia.