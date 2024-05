Nicola Porcella es uno de los personajes de la farándula que siempre deja frases que se vuelven viral. En esta ocasión, el ex chico reality volvió a tocar un tema recurrente cada vez que lo entrevistan: su efímero paso por el fútbol profesional. En esta oportunidad, el actor contó en exclusiva cuál fue el motivo que provocó que cuelgue los chimpunes de manera tempranera e inesperada. Aquí te contamos mucho más detalles sobre lo que dijo.

¿Por qué Nicola Porcella dejó el fútbol? El exchico reality se confiesa: “Era muy bueno”

“Era muy bueno. Qué pasó con el tiempo, mi papá, cuando yo jugaba un partido mal, me daba y me daba. Él era estricto, venía de otra crianza, yo me fui escondiendo por miedo. Me olvidé de jugar fútbol, cuando jugaba con los amigos del colegio era un crack, pero cuando iba a jugar un partido con mi equipo me olvidaba de jugar fútbol”, dijo Porcella en entrevista en el programa “Qué buena hora”.

Luego, Nicola hizo hincapié en el temor que le generaba cometer un error. “No te daba un pase a un metro porque tenía miedo que me griten, que haga algo mal, pero no sé si esa inseguridad se formó por lo que yo había vivido”.

@canalunicable ¿Por qué dejó el futbol #NicolaPorcella? el conductor se sincera con sus compañeros de programa acerca de lo que detonó esta decisión 🥹 #Unicable presenta #QuéBuenaHora ⏰ de lunes a viernes a las 7:00 p. m. MEX ♬ sonido original - Unicable

Nicola Porcella asegura que si no lo hubieran engañado estaría jugando en el Real Madrid: “Podría estar jugando por Carvajal”

Porcella se ha convertido en toda una personalidad tanto en Perú como en México, debido a su participación en diversos programas de ambos países. Sin embargo, no muchos saben que en sus inicios se dedicó al deporte profesional, incursionando en el fútbol en el año 2006, donde debutó en el equipo de FBC Melgar y posteriormente llegó a jugar en Deportivo Municipal y Sport Boys. Sin embargo, su carrera futbolística no prosperó.

Sobre esta etapa de su vida habló el influencer recientemente en redes sociales, donde comentó que si se hubiera dedicado por completo al fútbol, hubiese estado jugando en el Real Madrid de España en lugar o al lado de grandes estrellas. A continuación, te contamos qué dijo.

En un directo de TikTok, mientras conversaba con el exfutbolista Diego Chávarri, contó que recientemente vio un partido del Real Madrid y le comentó a un amigo que estaba a su lado que si se hubiese involucrado con seriedad en el ámbito futbolístico, hubiese llegado a Europa, jugando específicamente para el Real Madrid y ocupando el lugar de un destacado jugador español. “Estábamos echados viendo el partido y yo le decía: ‘Hermano, yo podría estar jugando por (Daniel) Carvajal”, comentó Porcella entre risas.

Esta declaración generó la risa del ‘Diablito’, quien indicó que si no podía superarlo a él mismo, dudaba que hubiese triunfado en el extranjero. Además, Chávarri se burló del hecho de que no tuvo un puesto fijo, puesto que recordó que Porcella empezó como delantero y terminó como defensa. “Era polifuncional”, expresó Porcella para defenderse mientras sonreía.

Con qué futbolistas de comparó Nicola Porcella

El influencer se comparó en su etapa futbolística con el español Sergio Ramos cuando jugaba de defensa central y con el italiano Andrea Pirlo cuando jugaba de mediocentro defensivo.

Además, consideró que hace unos años hubiese estado compartiendo camerino con el ‘Kun’ Agüero u otros. “Imagínate: ‘Che, llegó el peruano’”, le comentó a Chavarri sobre qué le hubiesen dicho si hubiese compartido vestuario con grandes estrellas.