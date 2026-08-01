Las recientes declaraciones de la madre de Nicola Porcella han vuelto a colocar en el centro de la conversación uno de los episodios más polémicos que marcó la vida del conductor peruano. Durante una entrevista en un pódcast, Fiorella Solimano reveló por primera vez que su hijo tuvo prohibido asistir al matrimonio de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, una decisión que, según explicó, estuvo relacionada con el escándalo que protagonizó años atrás junto a Angie Arizaga. Sus afirmaciones incluyeron revelaciones sobre cómo se manejó la situación en la televisión peruana y la versión que, según sostiene, nunca llegó a conocerse públicamente. Mientras tanto, Angie Arizaga reapareció en redes sociales con un mensaje, aunque evitó pronunciarse sobre las declaraciones de su exsuegra.

¿POR QUÉ NICOLA PORCELLA NO PUDO ASISTIR A LA BODA DE YACO ESKENAZI Y NATALIE VÉRTIZ?

Fiorella Solimano, madre de Nicola Porcella, contó durante el pódcast ‘Cómplices del Desmadre’ que el exchico reality recibió la indicación de no acudir al matrimonio de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz. Según explicó, esa decisión se produjo cuando ya era de conocimiento público el escándalo relacionado con su antigua relación con Angie Arizaga, situación que generó una fuerte repercusión mediática en el país. Mientras ella recordaba lo ocurrido, Nicola reconoció que comprendía el contexto de ese momento y respondió: “Era entendible”.

Solimano también reveló que llegó a enfrentarse a Mariana Ramírez del Villar, directora de la productora PROTV, empresa responsable de programas de entretenimiento en los que participaba su hijo, porque consideraba que la situación se manejó de manera injusta.

¿QUÉ DIJO LA MADRE DE NICOLA SOBRE EL ESCÁNDALO DE SU HIJO Y ANGIE ARIZAGA EN 2015?

Fiorella Solimano afirmó que durante varios años no pudo ofrecer públicamente su versión de los hechos y sostuvo que la opinión pública solo conoció una parte de lo sucedido. De acuerdo con su relato, existían circunstancias que nunca fueron difundidas y por ello considera que el caso fue interpretado de manera incompleta. En el pódcast manifestó: “Siempre hay tres historias: la tuya, la mía y la verdadera. Todo el Perú solo supo una versión. Pero la versión verdadera la tengo yo”.

Asimismo, aseguró que estuvo presente cuando ocurrió el altercado entre Nicola y Angie Arizaga y lamentó no haber grabado ese momento. “Si yo hubiese tenido eso y yo hubiese grabado… la historia hubiese sido diferente”, expresó al señalar que ese material habría cambiado la percepción que muchas personas tuvieron sobre el caso.

¿CÓMO REACCIONÓ ANGIE ARIZAGA TRAS LAS DECLARACIONES?

Hasta el momento, Angie Arizaga no ha respondido públicamente a las afirmaciones realizadas por su exsuegra. La exchica reality, quien actualmente está enfocada en su vida familiar y en sus proyectos personales, optó por no pronunciarse sobre las declaraciones que volvieron a poner en discusión un episodio ocurrido hace más de una década.

En lugar de ello, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje personal que llamó la atención de sus seguidores. En una historia de Instagram escribió: “Después de un día largo, esto es todo lo que necesito”, publicación que varios usuarios relacionaron con la polémica, aunque la influencer no hizo ninguna referencia directa a las recientes declaraciones, según informa El Popular.

VÍDEO RECOMENDADO: