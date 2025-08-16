En medio de una ola de rumores sobre una supuesta ruptura sentimental, el nombre de Pamela Franco volvió a acaparar la atención en redes sociales y medios de espectáculos. La cantante de cumbia se convirtió en tendencia luego de que circulara la versión de que habría eliminado todas las fotografías con Christian Cueva, situación que levantó sospechas sobre una crisis en su relación.

El tema cobró mayor fuerza tras las recientes declaraciones de Pamela López, esposa del futbolista, quien afirmó que el popular ‘Aladino’ habría intentado comunicarse con Paul Michael desde Ecuador. Ante esta controversia, la artista decidió pronunciarse y aclarar cuál es el verdadero estado de su relación. A continuación, te contamos qué dijo la artista.

¿PAMELA FRANCO ELIMINÓ SUS FOTOS CON CHRISTIAN CUEVA?

Franco negó tajantemente haber borrado sus publicaciones con el mediocampista que actualmente juega en el Emelec de Ecuador. Según la cantante, no entiende de dónde surgió esa versión, pues en ningún momento tomó esa decisión. Incluso recalcó que mantiene intactas sus fotos con el futbolista. “No he borrado nada”, aseguró para las camáras de ‘Amor y Fuego’.

Pamela Franco y Christian Cueva.

¿HAY UNA CRISIS EN SU RELACIÓN CON EL FUTBOLISTA?

La exintegrante de Alma Bella dejó en claro que su romance continúa estable. Comentó que tanto ella como Cueva ya han enfrentado situaciones similares y que siempre resuelven los problemas de manera interna. Para la artista, lo que se hable en redes no tiene mayor impacto en su vida privada. “Estamos muy bien. Yo estoy tranquila. Estamos tranquilos todos”, expresó, cerrando así las especulaciones sobre una posible separación.

Además, considerando que su pareja actualmente milita en Ecuador, Franco aseguró que la distancia no ha debilitado su relación. Explicó que ambos son independientes y saben manejar sus tiempos sin inconvenientes. “Cada quien maneja sus cosas como quiere y como sienta”, afirmó la cumbiambera, quien insistió en que su vínculo con Cueva permanece sólido pese a los rumores.

Pamela Franco y Christian Cueva.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE LOS ÚLTIMOS CONFLICTOS DE CHRISTIAN CUEVA Y PAMELA LÓPEZ?

Pamela Franco también se refirió a las declaraciones de Pamela López, quien había señalado que el futbolista intentó comunicarse con su pareja Paul Michael mediante un amigo. Frente a esta acusación, la cantante sostuvo que no le corresponde dar explicaciones sobre asuntos que involucran a terceras personas. En sus propias palabras: “Yo no tengo por qué decir nada. Menos cuando hay terceras personas involucradas”.

En relación con la notificación legal que Cueva envió a su aún esposa, Franco prefirió no profundizar. Subrayó que su prioridad es su familia y su trabajo, y que no tiene motivos para creer en las afirmaciones de López. Con esto, dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de la disputa y concentrarse en su carrera artística, según recoge el diario La República.