Christian Domínguez atraviesa una de las relaciones sentimentales más duraderas en su vida junto a la cantante Pamela Franco. Teniendo en cuenta que su relación es una de las más persistentes en la actualidad, los seguidores de ambos artistas se sorprendieron cuando la intérprete tomó la radical decisión de borrar todos los contenidos de su cuenta de Instagram.

Posteriormente, el líder de la agrupación musical ‘Gran Orquesta Internacional’ no se presentó en el programa matinal “América Hoy”, donde participa como uno de los conductores, por lo que todo este escenario hizo que muchos comenzaran a especular sobre el posible fin de la relación de los cumbiamberos.

¿POR QUÉ PAMELA FRANCO BORRÓ TODAS LAS FOTOS Y PUBLICACIONES DE INSTAGRAM?

Pamela Franco no tuvo remordimiento en eliminar todas sus publicaciones e historias destacadas de Instagram, en las cuales en muchas de ellas se veía junto a su pareja Christian Domínguez. Lo único que dejó en su perfil fue una sección de historias destacadas de sus shows.

Instagram de Pamela Franco con fotos eliminadas

A pesar de la preocupación de varias personas, esto se trataría de una decisión profesional y no por una ruptura amorosa, y así lo dejó saber el propio Christian Domínguez este jueves en la última emisión de “América Hoy”.

Ante la pregunta de sus compañeros en el programa sobre la decisión de su pareja, Christian decidió primero agradecer la preocupación de sus colegas. “Primero me gustó porque todos se preocuparon. Me encantó leer que hay un cariño.”, dijo.

Luego aclaró lo sucedido señalando que su pareja está obedeciendo a su nueva agencia que se encargará de manejar sus redes sociales, y que por el momento ha archivado sus publicaciones personales previo al lanzamiento de su próximo videoclip.

“Yo lo comenté días anteriores en una oportunidad, que yo no voy a manejar la carrera de Pamela, un año fui su mánager. Ahora gracias a Dios tengo una productora carísima, que se está haciendo cargo de todo, hasta de redes sociales. Una de las cosas que me dijeron, paleta de colores y eso, todo eso lo archivamos, no se va a borrar. Vamos a manejar las cosas diferente. Ahora está haciendo su videoclip. No se ha borrado, se ha archivado”, declaró el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’.

Por otro lado, a pesar de que Pamela Franco hasta el momento no se ha manifestado con respecto su cuenta de Instagram, se descartaría una crisis en el matrimonio debido a que la cantante mantiene sus recuerdos personales que fueron publicados en su plataforma de TikTok, donde se pueden apreciar videos que tiene junto al padre de su hija.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y PAMELA FRANCO?

Hace más de dos meses, Pamela Franco negó que se encontraba en una crisis con Christian, aunque mencionó que las cosas habían cambiado entre ellos debido a la rutina laboral y su relación como pareja.

Por su parte, Domínguez comentó en una entrevista con la periodista Verónica Linares que Pamela es quien lidera la relación y tiene más carácter que él. Asimismo, sostuvo que por el bienestar de su familia evita discusiones con su pareja para no poner en peligro su relación. “Uno de los dos tiene que ser más inteligente y ceder en ciertas cosas, no se va a hacer menos por eso”, declaró el también actor.

Además, el cantante reconoció que anteriormente sus arrebatos e impulsividad perjudicaron sus relaciones y afectaron de manera indirecta a sus hijos, por lo que esta vez considera que está haciendo las cosas correctamente para tener a su familia unida.