La reciente participación de Pamela Franco en el programa “Ouke” ha desatado una ola de especulaciones y controversia, especialmente tras revelarse que la cantante habría impuesto una condición para su presencia: la ausencia de Ric La Torre. Este hecho ha generado interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre ambos y los motivos detrás de esta exigencia.

¿POR QUÉ PAMELA FRANCO NO DESEABA QUE RIC LA TORRE ESTUVIERA PRESENTE EN EL PROGRAMA AL QUE FUE INVITADA?

De acuerdo con lo señalado por el propio Ric La Torre, el motivo principal por el cual Pamela Franco tomó la rotunda decisión de no querer contar con su presencia en el programa se debe a que no desea que cierta información salga a la luz, ya que La Torre tuvo una conversación con Pamela López, ex pareja y madre de los hijos de Christian Cueva, futbolista quien actualmente es novio de la cantante.

“Porque seguramente yo estuve con Pamela López y tras bambalinas posiblemente me pudo haber dicho cosas”, comentó el conductor, dando a entender cierta información que podría convertirse en especulaciones.

Asimismo, señaló que él mantiene pruebas de que la cumbiambera interactúa con diversos contenidos en redes sociales donde se critica a varias personas, en especial a su actual pareja. ”Yo tengo capturas que muestran que le da like a todos los tiktoks donde Pamela López salía atacando a Cueva”, precisó Ric, segúm recoge el diario La República.

Pese a todo, el tiktoker dijo que deseaba contactarse con Franco mediante redes sociales; sin embargo, no pudo mantener una conversación, ya que fue ignorado. “Le escribí en TikTok, nunca me respondió, ella me sigue y la empecé a seguir”, relató, lo que dio a sobreentender que la cantante no deseaba ser vinculada con él bajo ninguna circunstancia, lo que pudo haber sido la razón detrás de su falta de respuesta.

¿QUÉ OTRAS DECLARACIONES DIJO RIC LA TORRE EN RELACIÓN A PAMELA FRANCO?

Las palabras de Ric La Torre no solo se limitaron a explicar los motivos por los cuales el programa se llevó a cabo sin su presencia, sino que también mencionó diversas críticas hacia la cantante, cuestionando la actitud que toma Pamela Franco frente a los programas a los que es invitada. Señaló que ella prefiere evitar esos espacios, ya que podrían ponerla en una situación incómoda:

“Si Pamela Franco no quiere ir al ‘El valor de la verdad’ porque pone en tela de juicio el polígrafo, cuando fue al programa de ‘Metiche’ no le quiso responder un montón de cosas, tampoco quiere ir al programa de Magaly”, dijo el creador de contenido.

Por su parte, agregó que, en su opinión, actualmente Pamela prefiere no asistir a programas de televisión porque desea enfocarse en su carrera musical, dejando de lado las polémicas en las que se ha visto constantemente envuelta.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE CHRISTIAN CUEVA Y PAMELA FRANCO?

Tras haber oficializado su relación, Pamela Franco y Christian Cueva no se ocultan más y disfrutan al máximo cada instante juntos, lo cual no dudan en compartir en sus redes sociales. Por ejemplo, hubo una ocasión en que el futbolista llenó la habitación de la cantante con globos en forma de corazón y su cama con pétalos de rosas rojas. Según comentó Franco, este gesto romántico es uno de los muchos que Cueva ha tenido con ella, pero que prefiere mantenerlos en reserva por el bien de su relación.

Pamela Franco muestra el romántico gesto que tuvo Christian Cueva con ella. (Foto: IG)

Por otro lado, la pareja no ha dudado en elogiarse mutuamente en distintas entrevistas. Por ejemplo, en una reciente entrevista con Exitosa, el futbolista enumeró las cosas que le gustan de la cantante. “(Me gusta) su personalidad, su forma de ser, su corazón. Su voz me encanta, siempre lo he dicho”, manifestó Cueva, quien también sorprendió al señalar que está enamorado de su pareja.

Por su parte, la cumbiambera también indicó los aspectos que le gustan del volante peruano. “A mí me gusta como baila. Si me preguntas a mí, yo le pongo 10. Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tú compartes con él y siempre te estás riendo”, aseguró Franco en diálogo con Radiomar.

Pamela Franco y Christian Cueva en videoclip del tema 'Escándalo'.

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.