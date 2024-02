Por qué Paolo Hurtado le depositaba 5 mil soles a Jossmery Toledo: esto dijo la expolicía

Debido al escandalo por infidelidad de Christian Domínguez y Christian Cueva, también salieron a la luz que ambos depositaban dinero a Alexa Samamé y Pamela Franco. Por ello, Jossmery Toledo, quien estuvo como invitada en el programa de Magaly Medina, reveló las razones por el cual Paolo Hurtado le entregaba 5 mil soles luego del ampay. En esta nota, entérate lo que dijo la expolicía.

¿QUÉ DIJO JOSSMERY TOLEDO SOBRE EL DEPOSITO DE 5 MIL SOLES QUE HACIA PAOLO HURTADO?

Este martes 6 de febrero, Jossmery Toledo estuvo como invitada en el programa “Magaly TV La Firme”, donde se atrevió a dar más detalles sobre su relación extramatrimonial con Paolo Hurtado, en la cual ambos salían en un ampay besándose en Cusco. Magaly Medina no dudo en bromear con la modelo indicando que también le entregaban dinero al mismo estilo que Domínguez y Cueva, que era de 20 soles y 280 soles, por lo que Jossmery dejó en claro que recibía cerca de 5 mil soles.

“Creo que fue por 5 o 6 meses más o menos. No me daba un monto fijo, pero si había 4.000 o 5.000 soles mensuales o a veces cada 2 meses, no era algo fijo. Fue desde enero hasta junio o julio. Él no quería que salga en televisión (...), me prometió muchas cosas: estudiar, carro, maestría que nunca lo hizo porque sigo teniendo lo mismo. Nunca saqué nada de él”, dijo la también abogada

“Él me tuvo que pagar porque salió el ampay y yo no trabajaba. No fue antes del ampay, fue después. Luego yo empecé a trabajar y no le gustó. Y a mí también me aburrió”, agregó Jossmery que decidió no tocar más dicho tema.

Sin embargo, la ‘Urraca’ le cuestionó los motivos por el cual se metió en una relación con hijos de por medio, manifestando que tiene un mal concepto de ese tipo de mujeres. “La verdad, yo sí me equivoqué, yo lo acepté. Él me decía que estaba separando, me mostraba pruebas y yo obviamente le creía, porque me mostró conversaciones. Estaba enamorada, ciega. Sé que fue el ampay del año y el error de mi vida del año”, sostuvo Toledo.

¿CÓMO INICIÓ EL ROMANCE ENTRE JOSSMERY TOLEDO Y PAOLO HURTADO?

Durante la entrevista, Jossmery Toledo no dejó pasar el momento para aclarar que Paolo Hurtado se comunicó con ella, resaltando que siempre existe un “chupe”, así como sucedió con Christian Domínguez. Asimismo, la joven deportista detalló que la primera interacción fue por medio de Instagram, con “likes” y me gusta en las historias.

“Por Instagram, reacciones, fotos, likes. Siempre he dicho y acepto mi error, y va a ser el único. Ya no pienso aparecer más en ese tipo de cosas, no me siento cómoda. Afectas a terceras personas, no solamente eres tú”, mencionó.

Por otro lado, aprovechó la ocasión para mandar un consejo a Pamela Franco y que acepte su error ante todas las pruebas que vienen saliendo por un supuesto vinculo con Christian Cueva. “Mejor acepta el error, acéptalo, asúmelo... Asúmelo, jajaja, yo lo asumí, eso es lo importante”, concluyó la exagente de seguridad.