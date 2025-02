Este último fin de semana, la reconocida artista, Shakira, pasó uno de los momentos más preocupantes de su vida, luego de que fuera internada en una clínica local a causa de un persistente dolor abdominal. Este problema de salud que tuvo la colombiana la llevó a cancelar su primer concierto el 16 de febrero en Lima, siendo programado para el próximo 15 de noviembre de 2025, según Masterlive. A pesar de haber sido dada de alta y encontrarse en un estado convaleciente, la barranquillera mostró su disposición para brindar un espectacular concierto el 17 de febrero a su público. Sin embargo, Magaly Medina reveló las principales razones por las cuales la interprete de “Chantaje” tuvo como primera opción el Hospital Arzobispo Loayza al momento de sentirse mal, dejando a más de un seguidor sorprendido por las impactantes revelaciones. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ SHAKIRA ACUDIÓ AL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA TRAS SENTIRSE MAL DE SALUD?

El último 16 de febrero miles de fanáticos se vieron sorprendidos al enterarse de que Shakira canceló su primer concierto en el Estadio Nacional de Lima debido a problemas abdominales. Aunque hasta ahora no se sabe con certeza lo que originó el malestar de la cantante colombiana, al parecer la artista previo a su primera presentación en la capital estuvo visitando a unos amigos colombianos. De acuerdo con Magaly Medina en la última edición de su programa, “La loba” se encontraba en el distrito de Breña junto a unas amistades que cuentan con un restobar, pero cuando empezó con el malestar decidieron llevarla al Hospital Arzobispo Loayza. Al percatarse de que la atención iba a demorar, la trasladaron hasta la Clínica Delgado, donde permaneció hospitalizada cerca de doce horas.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ reveló que un médico le confirmó que Shakira estuvo buscando atención en el mencionado centro de salud público y que la cantante habría llegado con una infección desde Brasil, es decir, con una enterocolitis. “Ella estuvo en el Hospital Loayza en Centro de Lima y uno se preguntará: ‘¿si ella estaba hospedada en un hotel cinco estrellas en Miraflores?’ A nosotros nuestros investigadores nos han dicho que ella estaba visitando unos amigos colombianos en Breña, unos amigos que tienen un restobar colombiano. Ella estaba ahí cuando ya se ha sentido muy mal y la llevaron al centro de salud más cercano que era el Hospital Loayza. Creo que cuando ella se ha dado cuenta que la atención iba a demorar porque llegaba gente con accidentes diversos, la gente que la maneja decidió llevarla a una clínica privada”, contó Medina en su programa ‘Magaly TV La Firme’.

¿QUÉ EMOTIVO MENSAJE ENVIÓ SHAKIRA A SUS SEGUIDORES EN EL CONCIERTO DE LIMA?

Este lunes 17 de febrero, miles de fanáticos vibraron al ritmo de las canciones más populares de Shakira, quien viene recorriendo Latinoamérica con su gira “La mujeres ya no lloran”. En lo que sería su última presentación en la capital peruana, la colombiana aprovechó un momento para dedicar unas conmovedoras palabras a todos sus seguidores, quienes le mostraron su cariño y apoyo incondicional durante el último domingo cuando estuvo hospitalizada en la Clínica Delgado por problemas abdominales, lo que la llevó a cancelar su primer concierto y que será postergado para el 15 de noviembre de 2025, según la empresa Masterlive.

La artista mencionó que se encuentra feliz de regresar al Perú después de 14 años y que sin el soporte de su público ella no estaría parada en el escenario brindando un espectacular show. “No saben qué emoción estar aquí, qué ganas tenía de volver al Perú. 14 años sin vernos, esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme siempre, en las buenas, en las no tan buenas. Son los mejores, los quiero mucho. Definitivamente, Lima, no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada”, dijo Shakira, generando la ovación de los presentes.

¿CÓMO SE PRONUNCIÓ SHAKIRA TRAS ESTAR INTERNADA EN LIMA?

Tras permanecer hospitalizada durante varias horas en la Clínica Delgado de Miraflores debido a un malestar abdominal, Shakira junto a su hijo mayor salieron del centro de salud rumbo al hotel Belmond Miraflores Park Hotel. La barranquillera llegó en una camioneta negra vistiendo un pantalón de buzo gris, una camiseta negra y unos lentes oscuros con el objetivo de pasar desapercibida y no brindar declaraciones a la prensa acerca de su estado de salud.

Asimismo, debido a esta situación, la colombiana lamentó que no se haya podido presentar en la primera fecha pactado para el 16 de febrero, pues los médicos le indicaron que no estaba en condiciones de realizar el espectáculo. Por ello, desde el hotel donde se encuentra hospedada, Shakira emitió un comunicado a través de sus redes sociales para agradecer a todos sus seguidores por las muestras de cariño y preocupación. “Gracias a todos por sus mensajes de cariño. ¡Me dan tanta fuerza! Los quiero con el alma”, escribió la interprete de “Chantaje”.