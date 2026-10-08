La cercanía del cumpleaños de Jefferson Farfán generó un curioso momento durante una transmisión en vivo de Xiomy Kanashiro, quien mostraba las prendas de su emprendimiento cuando el exfutbolista apareció en la conversación. Lo que comenzó como una promoción de productos terminó convertido en un intercambio de bromas entre ambos, luego de que la joven hiciera una particular referencia a la celebración que se aproxima. Las ocurrencias de la pareja despertaron la curiosidad de sus seguidores y dejaron varios comentarios sobre los regalos que podrían intercambiar, mientras la conversación tomaba un inesperado giro frente a quienes seguían la transmisión en redes sociales. A continuación, te contamos qué ocurrió durante la transmisión y por qué las ventas de Xiomy terminaron relacionadas con el cumpleaños del exfutbolista.

¿POR QUÉ XIOMY KANASHIRO VENDE ROPA ANTES DEL CUMPLEAÑOS DE JEFFERSON FARFÁN?

Xiomy Kanashiro realizaba una transmisión en vivo para mostrar las prendas que ofrece en su emprendimiento y conversar con las personas que seguían la emisión. Mientras presentaba sus productos, la conductora hizo un comentario relacionado con el cumpleaños de Jefferson Farfán, que se celebrará el próximo 26 de octubre.

La ocurrencia dio pie a que ambos comenzaran a bromear sobre la celebración. Farfán decidió seguirle el juego y aseguró que sus expectativas respecto al obsequio eran bastante altas. “La he mandado a vender. El 26 de octubre es mi cumpleaños. Mis opciones están muy arriba, mucha galaxia”, manifestó el exfutbolista entre bromas.

La frase formó parte del tono jocoso de la conversación y no de una indicación seria hacia Xiomy. La promoción de la ropa simplemente se convirtió en el punto de partida para hablar sobre el próximo cumpleaños del exjugador.

¿QUÉ DIJO JEFFERSON FARFÁN SOBRE EL REGALO QUE ESPERA RECIBIR DE SU PAREJA?

Después de escuchar las palabras de Farfán, Xiomy le pidió que fuera más específico y le indicara qué quería recibir por su cumpleaños. La joven señaló que hasta ese momento no tenía referencias sobre las preferencias del exfutbolista para escoger su obsequio.

“Pero que dé opciones. A mí no me has dado ninguna opción de regalo”, reclamó Xiomy durante la transmisión. Sin embargo, Farfán volvió a responder con otra ocurrencia y sostuvo que ella todavía no estaba preparada para conocer sus posibles regalos.

“No estás preparada para ver mis opciones. Muy arriba, mucha galaxia”, afirmó el exjugador, manteniendo el intercambio en tono de humor y aumentando la expectativa sobre lo que esperaba recibir por su cumpleaños, según recoge la plataforma Infobae.

¿QUÉ BROMA HIZO JEFFERSON FARFÁN SOBRE EL REGALO QUE LE DARÁ XIOMY KANASHIRO?

La conversación continuó con otra ocurrencia de Xiomy, quien también decidió bromear sobre el supuesto pedido que habría hecho Farfán para su cumpleaños. La joven tomó como referencia uno de los regalos mencionados y respondió con humor ante las expectativas del exfutbolista.

“Me ha pedido un carro; le regalaré esos Hot Wheels, ja, ja, ja”, comentó Xiomy entre risas. De esta manera, quedó claro que la conversación sobre el regalo se mantenía en un tono completamente jocoso.

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