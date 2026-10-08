¿Por qué vende ropa antes de cumplir años? Jefferson Farfán revela el motivo de Xiomy Kanashiro | Composición EC: @jefferson_farfan_oficial / @xiomykanashiro
¿Por qué vende ropa antes de cumplir años? Jefferson Farfán revela el motivo de Xiomy Kanashiro | Composición EC: @jefferson_farfan_oficial / @xiomykanashiro
Por Redacción EC

La cercanía del cumpleaños de Jefferson Farfán generó un curioso momento durante una transmisión en vivo de Xiomy Kanashiro, quien mostraba las prendas de su emprendimiento cuando el exfutbolista apareció en la conversación. Lo que comenzó como una promoción de productos terminó convertido en un intercambio de bromas entre ambos, luego de que la joven hiciera una particular referencia a la celebración que se aproxima. Las ocurrencias de la pareja despertaron la curiosidad de sus seguidores y dejaron varios comentarios sobre los regalos que podrían intercambiar, mientras la conversación tomaba un inesperado giro frente a quienes seguían la transmisión en redes sociales. A continuación, te contamos qué ocurrió durante la transmisión y por qué las ventas de Xiomy terminaron relacionadas con el cumpleaños del exfutbolista.

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