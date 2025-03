‘El Valor de la Verdad’ volvió con todo a la televisión peruana. En esta oportunidad, la invitada estelar fue Pamela López, expareja y madre de los hijos de Christian Cueva. Ella contó diferentes pasajes inéditos sobre la relación que tuvo con el futbolista de Cienciano. Sin embargo, lo que generó sorpresa fue que revelara una anécdota en la que no solo fue protagonista el popular ‘Aladino, sino también Yeferson Soteldo, jugador de la selección de Venezuela.

¿Por qué Yeferson Soteldo fue mencionado en el estreno de “El Valor de la Verdad”?

López reveló que cuando ella había dado a luz y su bebé estaba en UCI, la esposa del ‘Enano’ se comunicó para revelarle que una noche antes, para su sorpresa, ambos deportistas estuvieron en una fiesta, pero acompañados con otras mujeres.

Recordemos que Soteldo y Cueva fueron compañeros en Santos de Brasil, uno de los equipos más importantes e históricos de dicho país. Desde aquel momento, ambos entablaron muy buena relación dentro y fuera del campo de juego.

Yeferson Soteldo es uno de los futbolistas venezolanos más famosos en este momento. (Photo by Federico Parra / AFP) / FEDERICO PARRA

Beto Ortiz reveló cuánto le pagaron a Pamela López por asistir a ‘El Valor de la Verdad’: “No hay caja que aguante”

Ortiz le dio una entrevista a Infobae Perú y contó detalles sobre cómo lograron que López se sentara en el famoso sillón para contar detalles inéditos de su vida y del popular ‘Aladino’. “El invitado cobra lo que gana”, recalcó el periodista.

“La primera invitada se lleva lo que gana, como la última. Si no gana nada, no se lleva nada. (¿Si hay un sueldo por estar allí?) No. Imagínate cuánto debería tener de presupuesto. El premio es de 50 mil soles, si los 4 ganan, tendría que tener en la caja 200 mil soles. ¿Encima tengo que pagarles? No hay caja que aguante”, agregó Ortiz sobre este tema.

Pamela López se presentó en el ‘El Valor de la Verdad’.

¿Qué más dijo Beto Ortiz sobre ‘El Valor de la Verdad’?

De otro lado, Beto indicó que fue complicado formar una lista de invitados que estén dispuestos a sentarse en el programa para enfrentarse al polígrafo. “Esa es la parte más difícil del programa. Con justa razón, la gente le tiene miedo a ‘El valor de la verdad’. Convencerlos de sentarse en el sillón rojo es una tarea ardua. De hecho, mi productor Martín Suyón y todo el equipo han trabajado en eso desde enero. Han sido semanas y meses de reuniones hasta conseguir una lista suficiente de personajes que nos asegure poder grabar todas las semanas”.

