Este fin de semana, Yolanda Medina generó revuelo en la farándula peruana con sus sorprendentes declaraciones en el temible sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, donde no solo contó sorprendentes pasajes de su vida, sino también polémicas relaciones con otras figuras del espectáculo peruano, como Marisol, Pamela Franco y Christian Domínguez. En ese sentido, la líder de ‘Alma Bella’ reveló en señal abierta los motivos por los que considera que la pareja de Christian Cueva la traicionó, hecho que terminó por quebrar su amistad. Estas fuertes confesiones ha dejado asombrado a más de uno, quienes han entrada en un fuerte debate en las redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO YOLANDA MEDINA SOBRE LA TRAICIÓN DE PAMELA FRANCO?

Este domingo 16 de noviembre, Yolanda Medina se presentó en “El valor de la verdad” y, entre las preguntas realizadas, reveló que recibió una fuerte traición de Pamela Franco. Según la cumbiambera, la interprete de “Dile la verdad” tuvo una mala manera de renunciar a la agrupación ‘Alma Bella’, quien era considerada como una de sus cantantes principales. Pues, la norteña aseguró que inesperadamente se ausentó de la agrupación y luego se enteró que formaba parte de su competencia, es decir, de ‘Alma Bella’ de Nilver Huarac. Aunque Franco no dio la cara, posteriormente optó por llamarla y explicarle las razones de su salida, señalando que priorizó lo económico debido a que su madre padecía una enfermedad grave.

“Lo tomé como una traición cuando ella, de la noche a la mañana desapareció, ya tenía un viaje a Chile, con pasajes comprados, con todo, pero sin embargo, una semana antes del viaje la llamaba, la llamaba y la llamaba y nunca me contestó. En el otro grupo de mi competencia comenzaban a sacarme la famosa ‘pica’ con la figura de la chica que iba a entrar a grupo y dije ‘esa figura es de Pamela’. Cuando alguien realmente te tiene consideración o la consciencia misma hace que pidas perdón, disculpas, es bastante”, contó Medina en EVDLV.

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDIÓ YOLANDA MEDINA EN “EL VALOR DE LA VERDAD”?

¿Usabas el mismo uniforme de colegio toda la secundaria? Sí (verdad) ¿Cantabas en corrales de chanchos? Sí (verdad) ¿Insultaba tu padre a tu madre? Sí (verdad) ¿Te tiene envidia la cantante de cumbia Marisol? Sí (verdad) ¿Intentaste matarte en el hospital? Sí (verdad) ¿Te ofrecieron ser prostituta? Sí (verdad) ¿Dormías en el suelo? Sí (verdad) ¿Te traicionó Pamela Franco? Sí (verdad) ¿Usaban medias de fútbol para aumentarse las chichis? Sí (verdad) ¿Se rompió tu amistad con Christian Domínguez por Pamela Franco? Sí (verdad) ¿Has sido alcahueta de Pamela Franco? Sí (verdad) ¿Fue malagradecida Micheille Soifer? Sí (verdad) ¿Te fue infiel el padre de tu hija? Sí (verdad) ¿Te metiste en la relación de Marisol y su pareja? No (verdad) ¿Eres mejor cantante que Marisol? Sí (verdad) ¿Te golpeaba el padre de tu hija? Sí (verdad) ¿Era el padre de tu hija un drogadicto? Sí (verdad) ¿Te disparó el padre de tu hija? Sí (verdad)

