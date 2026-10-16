Preocupa la salud de Mondonguito: su hija revela cómo evoluciona y descarta su regreso a los escenarios | Foto: Facebook
Preocupa la salud de Mondonguito: su hija revela cómo evoluciona y descarta su regreso a los escenarios | Foto: Facebook
Por Redacción EC

La preocupación por la salud de José Lorenzo Zubiate, conocido popularmente como ‘Mondonguito’, continúa creciendo luego de que su familia revelara nuevos detalles sobre su estado durante su hospitalización en el Hospital Cayetano Heredia. El humorista peruano, de 67 años, permanece internado desde el 7 de octubre y enfrenta complicaciones respiratorias que han complicado su recuperación. Su hija, Patricia Zubiate, brindó información sobre las medidas adoptadas por los médicos y las dificultades que atraviesa el artista. Mientras sus familiares esperan una evolución favorable, colegas y seguidores se han sumado a las muestras de apoyo. A continuación, te contamos qué se sabe sobre su estado de salud, qué pronóstico recibió de los especialistas y por qué su familia descarta que vuelva a los escenarios.

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