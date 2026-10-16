La preocupación por la salud de José Lorenzo Zubiate, conocido popularmente como ‘Mondonguito’, continúa creciendo luego de que su familia revelara nuevos detalles sobre su estado durante su hospitalización en el Hospital Cayetano Heredia. El humorista peruano, de 67 años, permanece internado desde el 7 de octubre y enfrenta complicaciones respiratorias que han complicado su recuperación. Su hija, Patricia Zubiate, brindó información sobre las medidas adoptadas por los médicos y las dificultades que atraviesa el artista. Mientras sus familiares esperan una evolución favorable, colegas y seguidores se han sumado a las muestras de apoyo. A continuación, te contamos qué se sabe sobre su estado de salud, qué pronóstico recibió de los especialistas y por qué su familia descarta que vuelva a los escenarios.

¿CUÁL ES EL ACTUAL ESTADO DE SALUD DE MONDONGUITO?

Patricia Zubiate informó que su padre continúa delicado y que los resultados de su tratamiento no han sido los esperados. Debido al riesgo de sufrir una complicación cardíaca, los médicos determinaron intubarlo y proporcionarle respiración asistida.

En declaraciones recogidas por Trome, la hija del cómico expresó su preocupación por la situación que enfrenta el artista. “La salud de mi papá no mejora, y ahora los médicos lo han intubado y se encuentra con respiración asistida porque piensan que puede tener un paro cardíaco”, manifestó.

También precisó que la saturación de oxígeno del humorista apenas llega al 70 %, una situación que mantiene preocupada a su familia. Pese a ello, destacó la fortaleza de su progenitor frente a las dificultades.

Actualmente, Mondonguito recibe atención especializada en neumología, luego de dejar el área de emergencia. Su cuadro incluye una infección y fibrosis pulmonar, complicaciones que requieren vigilancia médica.

Mondonguito

¿MONDONGUITO PODRÁ REGRESAR A LOS ESCENARIOS TRAS SU RECUPERACIÓN?

La posibilidad de que el comediante retome sus presentaciones quedó descartada, según explicó Patricia. El daño que presentan sus pulmones le impediría realizar el esfuerzo físico necesario para hablar durante sus espectáculos y desarrollar sus rutinas habituales.

“Eso ya está descartado. Sus pulmones están muy afectados y no puede tener ese tipo de desgaste físico de poder salir a hablar y hacer sus rutinas”, manifestó.

Además, su hija comentó que los especialistas le advirtieron que la recuperación podría ser prolongada. Cuando reciba el alta médica, el artista posiblemente necesitará una silla de ruedas y oxígeno para continuar con sus cuidados.

¿QUIÉNES HAN MOSTRADO SU APOYO AL CÓMICO PERUANO?

En medio de esta difícil situación, varios personajes del espectáculo se acercaron al Hospital Cayetano Heredia para acompañar al humorista. Entre ellos estuvieron los humoristas Kike Suero y Cachay, quienes acudieron por separado para visitarlo.

Asimismo, el empresario e influencer Eddy Morales, conocido como ‘El Paisa’, entregó una donación de S/1.000 para contribuir con los gastos de su tratamiento.

Por su parte, la familia evalúa organizar una actividad benéfica para reunir dinero. La iniciativa estaría coordinada por uno de los primos del humorista, quien cuenta con su autorización para conversar con amigos y evaluar la realización de un evento benéfico que permita afrontar los costos derivados de su atención médica, según informa La República.

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