Por Redacción EC

Actualmente, ‘Esto es guerra’ es uno de los programas más influyentes y populares de la televisión peruana, debido a su gran impacto en el entretenimiento y la cultura mediática del país. Y es que, desde su estreno en 2012, el reality ha presentado una serie de personajes del espectáculo y se ha mantenido entre los espacios con mayor audiencia, especialmente entre el público juvenil. Sin embargo, en los últimos días, el programa de América TV ha llamado la atención de los medios de espectáculos y redes sociales debido al aparatoso accidente que sufrió Gabriel Meneses durante una competencia. Si bien el impacto le provocó fracturas en las vértebras lumbares, sus familiares no han dejado de informar sobre su estado de salud del joven deportista, quien se viene recuperando exitosamente. Frente a ello, el modelo utilizó sus redes sociales para revelar cómo quedó su columna tras la operación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.