Actualmente, ‘Esto es guerra’ es uno de los programas más influyentes y populares de la televisión peruana, debido a su gran impacto en el entretenimiento y la cultura mediática del país. Y es que, desde su estreno en 2012, el reality ha presentado una serie de personajes del espectáculo y se ha mantenido entre los espacios con mayor audiencia, especialmente entre el público juvenil. Sin embargo, en los últimos días, el programa de América TV ha llamado la atención de los medios de espectáculos y redes sociales debido al aparatoso accidente que sufrió Gabriel Meneses durante una competencia. Si bien el impacto le provocó fracturas en las vértebras lumbares, sus familiares no han dejado de informar sobre su estado de salud del joven deportista, quien se viene recuperando exitosamente. Frente a ello, el modelo utilizó sus redes sociales para revelar cómo quedó su columna tras la operación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO GABRIEL MENESES SOBRE SU ESTADO DE SALUD TRAS ACCIDENTE EN ‘ESTO ES GUERRA’?

Luego de que fuera intervenido quirúrgicamente debido a las fracturas en las vértebras lumbares, Gabriel Meneses no dudó en utilizar sus redes sociales oficiales para contar a sus seguidores sobre su estado de salud y cómo quedó su columna tras la delicada operación. De acuerdo con la radiografía compartida, se aprecia parte de una estructura metálica con ocho pernos colocada en su espalda. La publicación estuvo acompañada de un sentido mensaje que generó las reacciones de sus seguidores: “2 vértebras fracturadas, 8 pernos. Pudo ser peor, Dios tenía otros planes para mí”, reveló.

Preocupación por participante de ‘Esto es Guerra’ tras revelar su estado de salud: “Pudo ser peor”. Foto: Instagram

Eso no es todo, ya que en otra publicación, Meneses compartió un conmovedor video en el que aparece junto a su actual pareja, Sirena Ortiz, quien se ha convertido en su principal soporte durante estos difíciles momentos. En el video se observa que la actriz lo ayuda a caminar, mientras que en otra escena le seca las lagrimas. “Dios me dio una segunda oportunidad y me mandó un angelito para que me cuidara. Sirena Ortiz, no tengo palabras para agradecer todo el amor que me das. He vuelto a nacer, tengo que acostumbrarme a caminar de nuevo. Cada paso es un escalón más”, escribió.

¿QUÉ DIJO EL PADRE DE GABRIEL MENESES SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE SU HIJO?

El pasado 12 de mayo, Gabriel Meneses, integrante de los ‘Combatientes’, sufrió un fuerte accidente tras perder el equilibrio durante una competencia en ‘Esto es guerra’. En ese momento, el equipo de producción y los médicos presentes en el set de televisión reaccionaron para asistir al joven deportista, quien posteriormente fue llevado de emergencia a una clínica de la zona, donde le diagnosticaron inicialmente con fracturas en las vértebras lumbares. Esto provocó que el también actor peruano fuera sometido a una intervención quirúrgica, durante la cual recibió no solo el apoyo y cariño de sus seguidores, sino también el respaldo de sus familiares, quienes estuvieron muy pendientes de su proceso de recuperación.

De esta manera, a través de sus redes sociales oficiales, el papá de Gabriel, Javier Meneses, compartió sus emociones que experimentó mientras su hijo permanecía en cirugía. De acuerdo con el familiar del integrante de ‘Esto es guerra’, la operación duró cerca de dos horas y se realizó con éxito, por lo que agradeció al médico que hizo posible la intervención. “Qué experiencia para más intranquila. A mi menor hijo Gabriel, de 23 años, lo operaron de la columna vertebral por una fractura (rota) en dos, vértebra lumbar L2. ¡Pobre, tan joven, caray, y le pasa esto! A Dios gracias, él estaba muy tranquilo y yo nervioso. Pero a Dios gracias, la operación (2 horas) fue un éxito. Agradecer al Dr. Alberto Salazar, un capo. Así que ya, uffff, más tranquilo y a recuperarse, querido y amado hijo. PD: Gabriel es mi clon”, escribió Javier.