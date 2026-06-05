Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¿Puñalada por la espalda? Diego Chávarri y ‘Cri Cri’ lanzan duras críticas contra Pamela López | Composición EC: @chavarri.oficial / @cristian.guadalupe_ldlc / @lagranjavipperu
¿Puñalada por la espalda? Diego Chávarri y ‘Cri Cri’ lanzan duras críticas contra Pamela López | Composición EC: @chavarri.oficial / @cristian.guadalupe_ldlc / @lagranjavipperu
Por Redacción EC

A escasos días de la esperada gran final de la primera temporada de ‘La Granja VIP Perú’, programada para este sábado 13 de junio, el estrés y las ganas de ganar están destruyendo las alianzas dentro de la casa. Todo estalló cuando la conductora Ethel Pozo anunció que esta semana habrá una doble jornada de eliminación. Esta advertencia encendió de inmediato las alarmas en el escuadrón de los Reales; al gozar de superioridad numérica, se han convertido en los principales candidatos a abandonar el encierro. Como resultado de esta extrema presión, la lealtad grupal se ha desvanecido rápidamente, empujando a los competidores a ejecutar tácticas en solitario y desencadenando sorpresivas confabulaciones que prometen cambiar por completo el rumbo de la competencia. El ejemplo más claro de esta tensión son las recientes y duras críticas que Diego Chávarri y Cristian Martínez Guadalupe, alias ‘Cri Cri’, han lanzado a espaldas de Pamela López, cuestionando sus intenciones en el reality.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.