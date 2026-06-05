A escasos días de la esperada gran final de la primera temporada de ‘La Granja VIP Perú’, programada para este sábado 13 de junio, el estrés y las ganas de ganar están destruyendo las alianzas dentro de la casa. Todo estalló cuando la conductora Ethel Pozo anunció que esta semana habrá una doble jornada de eliminación. Esta advertencia encendió de inmediato las alarmas en el escuadrón de los Reales; al gozar de superioridad numérica, se han convertido en los principales candidatos a abandonar el encierro. Como resultado de esta extrema presión, la lealtad grupal se ha desvanecido rápidamente, empujando a los competidores a ejecutar tácticas en solitario y desencadenando sorpresivas confabulaciones que prometen cambiar por completo el rumbo de la competencia. El ejemplo más claro de esta tensión son las recientes y duras críticas que Diego Chávarri y Cristian Martínez Guadalupe, alias ‘Cri Cri’, han lanzado a espaldas de Pamela López, cuestionando sus intenciones en el reality.

¿QUÉ CRÍTICAS RECIBIÓ PAMELA LÓPEZ POR PARTE DE DIEGO CHÁVARRI Y ‘CRI CRI’?

Diego Chávarri, considerado como uno de los cerebros tácticos de la competencia, apuntó sus críticas hacia la aún esposa de Christian Cueva, a pesar de que ella goza de un notable respaldo por parte de la audiencia. Durante una charla privada con Cristian Martínez Guadalupe, popularmente conocido como ‘Cri Cri’, el exjugador de fútbol la acusó de explotar sus problemas económicos para generar compasión en los espectadores.

Para el exdeportista, quien recientemente estuvo en el ojo de la tormenta por sus acercamientos a Gabriela Herrera, resulta contradictorio que López afirme no tener recursos económicos mientras percibe ingresos por su participación en el encierro. “Yo a veces siento que Pamela se victimiza mucho. (...) El otro día dijo ‘47 soles tengo en mi cuenta’, pero ¿y las 11 semanas que está acá? ¿No cuenta?”, cuestionó Chávarri.

Por su parte, el primo de Jefferson Farfán secundó esta postura, indicando que él también posee un pasado difícil, pero prefiere mantenerlo en reserva para evitar malas interpretaciones: “Diego, si pienso a contar mi historia que pasé y lo que pasó mi viejita. Yo no hablo nada. Solo que yo me quedo callado, no puedo hablar mucho porque nos pueden ver mal”.

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¿CÓMO REACCIONÓ EL PÚBLICO ANTE ESTAS CRÍTICAS?

Algunos seguidores del reality no tardaron en acudir a las redes sociales para respaldar la postura de los participantes y reprochar la actitud de López, acusándola de usar la lástima como estrategia. Entre las duras críticas destacaron mensajes como: “Y eso que no han visto cuando busca la cámara, llora, menciona a Dios... y pide votos”, “Cierto, la sor es la eterna víctima”, y “Por fin se dan cuenta que su Pamela se victimiza para dar pena”. De esta forma, gran parte de la teleaudiencia dejó claro que las verdaderas intenciones de la concursante ya no pasan desapercibidas, según recoge La República.

Pamela López en 'La Granja VIP Perú'.

¿DE QUÉ TRATA ‘LA GRANJA VIP PERÚ’?

Este formato televisivo plantea un reto de supervivencia social y física donde un grupo de famosos debe subsistir en un entorno rural sin las facilidades de la vida moderna. La esencia del programa radica en el aislamiento absoluto, lo que significa que los competidores no tendrán acceso a teléfonos móviles, plataformas digitales ni ningún tipo de información sobre lo que sucede en el mundo exterior.

Durante su estancia, las celebridades están obligadas a gestionar una granja real, encargándose personalmente de la limpieza de los corrales, la alimentación de los animales y el cultivo de la tierra. La competencia se divide en desafíos físicos de alta intensidad y pruebas de destreza que determinarán quiénes permanecen en la estancia y quiénes son eliminados tras las nominaciones semanales. Todo este proceso de convivencia forzada busca exponer la verdadera personalidad de los participantes, quienes compiten por un premio final de S/100,000.

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