El actor peruano Sergio Galliani sorprendió a sus seguidores al revelar un lado muy íntimo de su vida familiar que había mantenido en reserva durante décadas. A través de sus redes sociales, el recordado intérprete de ‘Al fondo hay sitio’ compartió por primera vez imágenes en compañía de sus hijas mellizas, Aidualc y Airam, de 33 años, fruto de su relación con Claudia Lecca.

Las instantáneas, tomadas en las playas de Vichayito, Piura, muestran un emotivo reencuentro familiar que captó rápidamente la atención de sus fans. Con esta publicación, el artista de 58 años no solo dejó al descubierto la calidez de sus vínculos más personales, sino también una faceta poco conocida que conmovió a sus seguidores.

¿QUÉ MOSTRABAN LAS FOTOS QUE PUBLICÓ SERGIO GALLIANI?

Las imágenes compartidas en su cuenta oficial de Instagram conformaban una galería de diez fotografías aproximadamente, donde el actor aparece disfrutando de distintos momentos con sus mellizas. En algunas se le ve relajado en el mar, en otras participando en actividades manuales, y también compartiendo una cena familiar en un ambiente de armonía.

En la publicación de las fotos, Galliani escribió la frase “Con mis meliizas hermosas”, confirmando la emoción del encuentro y resaltando la conexión con sus hijas. Además, uno de los asistentes a la reunión fue Vincenzo de Col, esposo de Aidualc, lo que reforzó el carácter íntimo y familiar de la velada. La publicación generó gran cantidad de reacciones positivas y comentarios, pues hasta ahora el actor había mantenido gran parte de su paternidad fuera del ojo público.

Sergio Galliani junto a sus hijas. | Foto: @sergiogallianich

¿LA MADRE DE LAS MELLIZAS ESTUVO PRESENTE EN EL REENCUENTRO?

Aunque el actor no compartió imágenes junto a la madre de sus hijas, Claudia Lecca, se supo que la psicoterapeuta también había viajado a Vichayito. Según lo evidencian publicaciones en sus propias redes sociales, estuvo junto a Aidualc días antes del encuentro de Galliani con sus mellizas.

A pesar de todo, no existen registros que confirmen un reencuentro directo entre la expareja. Este detalle llamó la atención de los seguidores, ya que el reencuentro familiar parecía darse en momentos distintos, resaltando la discreción con la que ambos han manejado su vida privada.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE SERGIO GALLIANI?

El artista no solo es padre de las mellizas Aidualc y Airam, a quienes mantuvo alejadas del público por más de tres décadas. Con el paso de los años también amplió su familia. Su tercera hija es Rafaella, quien actualmente radica en Europa y cursa estudios de Ecotrofología, una especialidad vinculada a la nutrición y a la ciencia de los alimentos que solo se enseña en Alemania.

Finalmente, con su actual pareja, la actriz y locutora Connie Chaparro, cumplió uno de sus anhelos más grandes: convertirse en padre de un hijo varón. De esa unión nació Nicola, quien hoy es adolescente y ha aparecido en diversas publicaciones familiares en redes sociales.

En total, Sergio Galliani es padre de cuatro hijos, cada uno en distintas etapas de vida y fruto de historias personales significativas, según recoge el diario La República.