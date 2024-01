Karla Tarazona es uno de los personajes más polémicos de la farándula peruana debido a las diferentes situaciones que ha pasado. Precisamente, la presentadora de ‘Préndete’ se refirió a su última pareja Rafael Fernández, con quien se divorció hace más de un año y no dudo en realizar un comentario irónico sobre el emprendimiento de ‘el huevero’. En esta nota, conoce todas las declaraciones de la conductora de televisión.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA SOBRE EL NEGOCIO DE RAFAEL FERNÁNDEZ?

Este miércoles 17 de enero, Karla Tarazona brindó una entrevista al programa Café con la Chevez que se transmite por YouTube, donde tocó varios aspectos de su vida personal entre ellos de su exesposo Rafael Fernández. La exactriz cómica mencionó irónicamente que la empresa de proteínas de huevos de su expareja ya no tiene el mismo éxito que antes.

Qué comentario hizo Karla Tarazona sobre negocio de su ex esposo, Rafael Fernández

“Hay algo que aprendí de mi mamá, su disciplina y muy cortante. He sabido empezar de cero, cueste lo que me cueste. No le tengo miedo a empezar de cero. Lo que me cuesta trabajo es el proceso. Yo no soy perita en dulce, pero tampoco soy una mala persona”, dijo la conductora de ‘Préndete’.

“Ahora pregúntale si vende (huevos). Muchas cosas no he contado. Lamentablemente con esta persona la relación no se dio, quise terminar de una forma sana, tranquila. El que pateó primero el tablero fue él. Se sentó en un programa a decir cosas que no tenían ni pies y cabezas. Hay cosas que prefiero mantener al margen. Como dicen, cuando uno termina comienzan a salir las personalidades. Cuando ya todo se había zanjado, sale este video de un chico que iba a mi casa y sabía todos mis horarios, mis entradas y salidas”, añadió a dicho programa digital.

KARLA TARAZONA Y SU SEPARACIÓN CON RAFAEL FERNÁNDEZ

Hace algunos meses, Karla Tarazona no dudo en mostrar su fastidio debido a la manera en que se tocó su separación con el empresario, puesto que, al inicio ambos tomaron la decisión de mantener en total privacidad sobre dicho tema.

Sin embargo, días después el conocido también como ‘huevero’ rompió el acuerdo y se lanzó a contar su punto de vista a través del programa ‘Magaly TV La Firme’, dando algunos detalles sobre el término de su matrimonio, hecho que incomodó a Tarazona. En realidad, la figura de Panamericana TV había anunciado primero acerca de la decisión de divorciarse por medio de un comunicado a sus seguidores en las plataformas digitales.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, se logra leer en el mensaje.

“Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación ya que no hablaremos más de este tema”, agregó Karla Tarazona en ese momento mediante sus redes sociales.