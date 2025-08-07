Una nueva controversia ha estallado en el entorno de Pamela López, quien esta vez no es noticia por su mediática separación de Christian Cueva, sino por ser señalada de haber traicionado la confianza de Paul Michael, su actual saliente. La modelo argentina Macarena Gastaldo sorprendió al afirmar, sin mostrar pruebas, que la trujillana se habría besado con Renzo Spraggon en una conocida discoteca de Lima, mientras el cantante se encontraba en el baño.

En respuesta a esta acusación, el programa “Magaly TV: La Firme” reveló una conversación entre López y Spraggon que añade más tensión al caso. Según se explicó, el modelo argentino habría sido quien inició el contacto con un mensaje sugerente en redes sociales. A pesar de ello, Pamela negó los señalamientos y advirtió que emprenderá acciones legales si no se presentan evidencias que respalden lo dicho por Gastaldo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DECÍA EL CHAT QUE MAGALY MEDINA MOSTRÓ EN SU PROGRAMA?

Durante la más reciente emisión de “Magaly TV: La Firme”, se difundió una imagen de una conversación vía Instagram entre Pamela López y Renzo Spraggon. De acuerdo con la información expuesta, fue el argentino quien reaccionó primero a una historia publicada por Pamela con una frase coqueta: “Mmm... qué rico. Yo quiero comer eso”, acompañada de un emoji sonriente. Esta interacción habría sido iniciada por él.

¿CÓMO SURGIÓ LA ACUSACIÓN DE INFIDELIDAD CONTRA PAMELA LÓPEZ?

Macarena Gastaldo declaró ante las cámaras del programa que estaba “100% segura” de haber visto a Pamela besarse con Renzo Spraggon en una discoteca, aunque reconoció no contar con pruebas que lo acrediten. Según su testimonio, el encuentro habría ocurrido mientras Paul Michael se ausentaba por unos minutos. La modelo argentina afirmó que, a pesar de la falta de evidencias, está convencida de lo que vio.

¿QUÉ RESPONDIÓ PAMELA LÓPEZ ANTE ESTA POLÉMICA?

Pamela López rechazó con firmeza las afirmaciones de Gastaldo, argumentando que lo relatado por la modelo “no son reales”. En comunicación con el programa de espectáculos, expresó su molestia por lo que considera un intento de dañar su imagen pública y aseguró que tomará medidas legales si no se demuestra lo dicho, según informa radio Exitosa.