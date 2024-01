La destacada cantante peruana, Lita Pezo, compartió sus emociones y expectativas en torno a su participación en el Festival de Viña del Mar 2024. Con Chile como escenario y un jurado conformado por figuras como María Becerra y Manuel Turizo; ¿qué es lo que dijo nuestra representante? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber sobre el tema.

QUÉ DIJO LITA PEZO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN VIÑA DEL MAR 2024

Lita Pezo expresó su emoción y confianza ante su participación en el Festival de Viña del Mar 2024 en Chile. La cantante peruana, seleccionada en la categoría internacional, mencionó que ya había tenido una experiencia positiva en Chile al abrir el concierto de Valeria Lynch.

“Sé que es bastante exigente, pero tengo toda la fe del mundo. Tenía miedo, porque me decían que era complicado, me dijeron que me podían pifiar, gritar; pero cuando fui, fueron muy amables, muy hospitalarios, y ahora voy tranquila”, declaró a medios de comunicación.

A pesar de los comentarios sobre la exigencia del público chileno, Pezo destacó la amabilidad y hospitalidad que experimentó. Esta será su revancha, ya que en su intento anterior no fue seleccionada. La artista espera representar a Perú y a su ciudad natal, Iquitos, a través de sus presentaciones y vestimenta.

“Las votaciones van a ser en los minutos que dure la presentación. Nos encantaría poder llegar a la final, gritando el nombre de Perú”, agregó.

Lita Pezo está entusiasmada por la oportunidad y cuenta con el apoyo del público, esperando llegar a la final en Viña del Mar 2024.

QUIÉNES SON LOS ARTISTAS CONFIRMADOS EN VIÑA DEL MAR 2024

Entre las confirmaciones que han generado gran expectativa se encuentra la destacada cantante italiana Laura Pausini, quien no solo se presentará en el certamen viñamarino, sino que también ofrecerá dos conciertos adicionales en febrero del mismo año.

Otro nombre que resuena en la potencial alineación es el icónico grupo mexicano Maná, que, tras cancelar su participación en la edición pasada debido a problemas de salud, estaría listo para brillar en la Quinta Vergara.

Además, se ha mencionado que los organizadores han entablado conversaciones con Peso Pluma, el exitoso cantante mexicano conocido por su sencillo “Ella baila sola”.

A su vez, el reconocido cantante, compositor y productor puertorriqueño Mora suena con fuerza como posible participante, mientras que María Becerra ha sido contactada en las últimas semanas.

Sin embargo, no todas son confirmaciones positivas, ya que, a pesar de su popularidad en Chile, el cantante Luis Miguel parece estar prácticamente descartado para Viña 2024.

Con fechas definidas entre el 25 de febrero y el 1 de marzo, la próxima edición promete ser una experiencia musical inolvidable bajo la conducción de María Luisa Godoy y Francisco Saavedra.

QUÉ ES EL FESTIVAL VIÑA DEL MAR

El Festival de Viña del Mar es uno de los eventos musicales más importantes y emblemáticos de América Latina. Se celebra anualmente en la ciudad costera de Viña del Mar, en Chile. Este festival tiene una larga tradición, convirtiéndose en un referente en la industria del entretenimiento en la región.

El Festival de Viña del Mar destaca por su enfoque en la música popular y la canción latina, atrayendo a destacados artistas y bandas internacionales. A lo largo de los años, ha presentado una amplia variedad de géneros musicales, desde pop y rock hasta música tropical y folklórica.

Uno de los elementos distintivos del festival es la competencia internacional de canciones, donde artistas emergentes tienen la oportunidad de presentar sus composiciones y competir por el premio a la mejor canción. Además de la competencia, el evento cuenta con actuaciones de artistas consagrados, brindando a la audiencia una experiencia diversa y emocionante.

El Festival de Viña del Mar no solo se limita a la música, ya que también incluye segmentos humorísticos y presentaciones de comediantes. La interacción entre los artistas y el público, así como el icónico escenario de la Quinta Vergara, contribuyen a la atmósfera única y festiva del evento.

A lo largo de las décadas, el Festival de Viña del Mar ha contribuido significativamente a la difusión de la música latina y ha consolidado su posición como uno de los festivales más relevantes en el ámbito internacional.

POR QUÉ VIÑA DEL MAR ES UN EVENTO TAN IMPORTANTE PARA LA MÚSICA

El Festival de Viña del Mar ocupa un lugar destacado en el escenario musical latinoamericano debido a su larga historia y su capacidad para atraer a artistas de renombre internacional.

Este evento se ha convertido en una plataforma clave para la música popular y la canción latina, ofreciendo un espacio donde los artistas pueden conectarse con un público diverso y masivo.

La competencia internacional de canciones, junto con las actuaciones de artistas consolidados, contribuye a la diversidad musical del festival, abarcando géneros que van desde el pop y el rock hasta la música tropical y folklórica.

La Quinta Vergara, emblemático escenario del festival, se ha convertido en un símbolo reconocido y ha sido testigo de momentos históricos en la música en español.