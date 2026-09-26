Por Redacción EC

El capítulo que durante cerca de dos años mantuvo unidos a Macla Yamada y al actor argentino Fernando Niño llegó a su punto final. La actriz confirmó públicamente que ambos decidieron poner fin a su relación, cerrando así una etapa que había despertado interés entre sus seguidores. La noticia sorprendió a quienes habían seguido de cerca su historia y sus apariciones juntos. Niño, conocido por interpretar a Juan Pablo Sambucetti en Al Fondo Hay Sitio, compartió parte de este recorrido junto a Yamada. Ahora, cada uno emprende su camino por separado.