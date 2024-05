Luego de que el programa “Magaly TV, la firme” difundiera imágenes de su esposo Heinz Gildemeister en una situación comprometedora con otra mujer en una discoteca de Lima, María Grazia Gamarra se pronunció para mostrar una postura defensiva hacia su pareja. La actriz se comunicó mediante una llamada telefónica con el programa de Magaly Medina para asegurar que confía plenamente en el padre de su hijo. A continuación, te contamos qué dijo la artista.

¿QUÉ DIJO MARÍA GRAZIA GAMARRA TRAS CONOCER EL AMPAY DE SU ESPOSO?

A través de vía telefónica, la actriz que dio vida a Macarena Montalbán en “Al fondo hay sitio” primero quiso dar a conocer que sí tenía conocimiento de que su esposo había salido el pasado fin de semana. “Sí sabía. Mi esposo salió. Lo tengo absolutamente claro”, sostuvo.

Luego, cuestionada por la reportera por la mujer que acompañaba a su esposo, Gamarra señaló que no la conoce, pero que si no pasó nada, no tiene por qué hacer un problema. “No tengo ni idea de quién será. (...) Puede ser una amiga, de repente del colegio”, dijo. “Pero bueno si no ha pasado nada malo y si no ha hecho nada malo, en realidad no tengo nada de qué preocuparme”, agregó, demostrando que confía por completo en su marido.

En esta línea, la intérprete quiso dejar en claro que tiene confianza en su esposo, pero si existe algún error en su relación, pues deberán tomar caminos separados. “Yo confío en mi esposo. Y bueno, si en algún momento alguien de los dos, no sé, comete un error, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Tendremos que... cada uno tomar su camino”, aseguró.

Finalmente, María Grazia Gamarra fue cuestionada por si su matrimonio se encuentra atravesando una crisis, por lo que quiso despejar las dudas asegurando que su relación está en un buen momento. “Todo más que bien. (...) Cualquier cosas les contaré, pero por ahora todo más que bien”, sentenció.

¿CÓMO FUE EL AMPAY DEL ESPOSO DE MARÍA GRAZIA GAMARRA?

El esposo de la actriz Maria Grazia Gamarra, Heinz André Gildemeister, fue captado por las cámaras de “Magaly TV, la Firme”, divirtiéndose en la discoteca Tardeo de Barranco (Lima) con otra mujer. Aunque al empresario deportivo no se le vio compartiendo besos u realizando otra acción íntima, la actitud de Heinz denotaría una supuesta infidelidad. Según reveló el programa de espectáculos, la mujer en cuestión se llamaría Linda y sería una instructora.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA RESPECTO AL AMPAY DEL ESPOSO DE MARÍA GRAZIA GAMARRA?

Teniendo en cuenta que Heinz Gildemeister se encuentra casado con dos hijos y con una esposa que no se encuentra laborando actualmente y está dedicada al hogar, Magaly Medina cuestionó su decisión de estar solo en una discoteca divirtiéndose con otra chica.

“Él la mira coquetón. Ella le agarra el brazo. Hay contacto físico. (...) Yo digo... un hombre casado, comprometido, ¿qué tendría que estar haciendo solo en una discoteca?”, comentó la conductora de televisión. “A mí me parece que esto no es lo que haría un hombre que tiene compromiso, respeto. De esto se trata una relación”, sostuvo.