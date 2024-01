¿Qué dijo Mávila Huertas sobre su soltería?

En diciembre de 2020, Mávila Huertas hizo oficial su relación sentimental con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Sin embargo, luego de un par de años, la periodista anunció que se encuentra soltera. En esta nota, conoce los detalles de su separación con el economista peruano.

¿QUÉ DIJO MÁVILA HUERTAS SOBRE SU SEPARACIÓN CON LUIS MIGUEL CASTILLA?

Mávil Huertas brindó una entrevista para el diario “Trome”, donde no dudo en revelar ciertos detalles de su vida personal. La conductora de “Ocurre Ahora” reveló que por estos tiempos está soltera luego de dos años de relación con Luis Miguel Castilla, aunque no quiso dar más información sobre la ruptura amorosa.

“El amor es el sentimiento más hermoso del mundo. La soltería es mi estado actual. La soledad es necesaria”, dijo la figura de ATV. Y es que, la presentadora de noticias había contado anteriormente que conoció al exministro en una entrevista que le realizó en Canal N en el año 2020.

Por otro lado, la comunicadora no dejó pasar la oportunidad para mencionar cómo debería ser el hombre ideal para ella, afirmando que debe ser una persona muy inteligente, tener siempre un tema de conversación y un buen sentido del humor fino pero no vulgar.

“Y que tenga una buena conversación, que sea inteligente. Que pasemos horas charlando y no me aburra (...) Que tenga un humor fino, educado, nada vulgar”, sostuvo para dicho medio. Ahora, Mávila Huertas se encuentra enfocada en su nuevo espacio informativo llamado “Ocurre Ahora” que se transmite por ATV.

¿QUÉ PROGRAMA CONDUCE MÁVILA HUERTAS EN ATV?

Mediante las redes sociales de ATV, se anunció que Mávila Huertas conducirá el noticiero ‘Ocurre Ahora’, que se transmite de lunes a viernes a las 7:30 p. m. desde este lunes 8 de enero. “La información con todo el acontecer nacional e internacional no se detiene en el 2024, ya que desde este lunes, 8 de enero, a las 7:30 de la noche llega Ocurre ahora, bajo la conducción de Mávila Huertas”, precisó el canal.

¿QUÉ DIJO JULIANA OXENFORD SOBRE EL INGRESO DE MÁVILA HUERTAS A ATV?

Juliana Oxenford brindó declaraciones para el medio “Infobae”, donde reveló que trató de comunicarse con Mávila Huertas ni bien supo de que ocuparía su lugar en ATV. No obstante, la periodista le negó su ingreso al canal 9, por lo que generó su sorpresa.

“Le dije: ‘Mávila, porque te tengo cariño, te recomiendo que no mientas, que digas la verdad, que pongas la verdad por encima de todo, eso te hace gente’. Y me responde, ‘no sé de qué estás hablando, lo único que tengo entendido es que hay un supuesto interés por mí en ATV, pero no me consta. Mi prioridad es RPP’, y yo, oye, ¿qué? Pensé que de repente patiné y no la jalan, pero no. A la semana ya estaban diciéndole a mi equipo, ‘oigan, queremos saber quiénes están de acuerdo, quiénes van a estar cómodos trabajando con Mávila Huertas’. O sea, ya se había grabado la promoción con ella para la preventa”, sostuvo.

Asimismo, para Oxenford su colega no demostró ser una buena persona por cómo se comportó. “No jugó bien, no fue honesta conmigo. Eso es lo que más duele, que no jugó limpio. Pero bien por ella, si cree que es una buena manera de dirigirse, de conducirse en la vida, bien por ella. Yo no soy así”, expresó para Infobae.