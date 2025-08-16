La justicia peruana resolvió a favor de Jefferson Farfán en el proceso legal que mantenía con su expareja, Melissa Klug, por haber incumplido el acuerdo de confidencialidad firmado en 2016 tras su separación. La empresaria chalaca fue sancionada con una indemnización de 300 mil dólares (más de un millón de soles) debido a las declaraciones que brindó en programas de espectáculos entre 2017 y 2019.

El pacto, que impedía referirse públicamente al otro, fue transgredido en tres entrevistas televisivas donde Klug ofreció comentarios considerados lesivos contra el exfutbolista y su entorno familiar. El fallo de la Segunda Sala Civil de Lima fue contundente: sus afirmaciones constituyeron una vulneración de la cláusula pactada. A continuación, te contamos qué dijo con anterioridad.

¿CUÁLES FUERON LAS ENTREVISTAS QUE ORIGINARON LA MULTA?

El primer episodio ocurrió el 19 de diciembre de 2017, en el programa ‘Amor, Amor, Amor’. Allí, Klug comentó que sus hijos habían viajado con su padre y deslizó que en el mismo viaje estuvo Valeria Roggero, sobrina de Farfán. Con tono irónico señaló que ella era “su padrino de viajes”, calificando la situación como “inusual”. El tribunal determinó que estas expresiones afectaron la reputación de Roggero y constituyeron una infracción.

Valeria Roggero y Jefferson Farfán (Foto: Instagram/Valeria Roggero)

El segundo caso se dio el 15 de enero de 2019, durante una entrevista en ‘Magaly TV La Firme’. En esa oportunidad, acusó al exfutbolista de no asistir a los cumpleaños de sus hijos y de preferir viajar acompañado de Ivana Yturbe. “Nunca está para los cumpleaños de sus hijos”, sostuvo. El juzgado calificó estos dichos como tendenciosos y contrarios al acuerdo, al insinuar que Farfán descuidaba sus deberes paternos.

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán. (Foto: Redes sociales)

Finalmente, el 4 de junio de 2019, Klug volvió a hablar telefónicamente con el mismo programa. Aseguró que la madre de Farfán, Charo Guadalupe, apenas veía a sus nietos una vez al año, y mencionó además que una camioneta debía destinarse solo a sus hijos. “No lo ven y si lo ven será una vez al año, creo”, manifestó. La Sala consideró que estas opiniones dañaban nuevamente la imagen de la familia del exjugador.

Jefferson Farfán y madre.

¿QUÉ ESTABLECÍA EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD?

El compromiso legal entre Jefferson Farfán y Melissa Klug se firmó el 12 de febrero de 2016, poco después de su separación. En esta primera versión, ambas partes aceptaron no divulgar información relacionada con su relación, los motivos de la ruptura ni los términos económicos pactados. También incluía la obligación de mantener en reserva cualquier hecho ocurrido durante el tiempo de convivencia.

Posteriormente, el 26 de febrero del mismo año, se agregó una adenda que reforzaba las restricciones. En ella se prohibía a cada uno referirse, de forma pública o privada, al otro. Esto comprendía no emitir comentarios en medios de comunicación, no dar entrevistas, no compartir fotos, videos o mensajes y, sobre todo, evitar cualquier expresión que pudiera perjudicar la imagen o reputación del otro.

La ampliación del acuerdo también incorporó un aspecto sensible: la prohibición de hablar de aspectos personales, sentimentales o íntimos, lo que implicaba no hacer alusión a la vida familiar, a sus hijos ni a terceros vinculados a ambos.

El objetivo era impedir que se difunda información que afectara la reputación de alguna de las partes, disposición que, según el Poder Judicial, Melissa Klug terminó vulnerando.

Melissa Klug y Jefferson Farfán

¿POR QUÉ LA INDEMNIZACIÓN SUPERA EL MILLÓN DE SOLES?

El tribunal fijó la multa en 300 mil dólares, monto que corresponde a la suma de las tres infracciones. La cifra incluye tanto las declaraciones directas de Klug como su consentimiento para que terceros opinaran sobre Farfán durante los programas. Su intento de llevar el caso a la Corte Suprema, mediante un recurso de casación, no prosperó por incumplir los requisitos legales, según informa Infobae.