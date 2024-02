Desde casi fines de 2010, Panamericana TV emite uno de sus programas más exitosos y convertido en marca propia que empezó conduciendo Olenka Zimmermann, y tras el paso de Mónica Cabrejos, ahora tiene al frente a Yahaira Plasencia. La salsera es ahora protagonista de la polémica generada a partir de su inexperiencia al mando de un espacio televisivo, razón por la cual la comunicadora social de 48 años respondió a diversas consultas entorno a “Al Sexto Día”, y la nueva faceta de la intérprete de “Y Le Dije No”. Conoce qué dijo, y cómo reaccionó tras ser reemplazada por la cantante.

¿QUÉ DIJO MÓNICA CABREJOS TRAS SER REEMPLAZADA POR YAHAIRA PLASENCIA EN “AL SEXTO DÍA” DE PANAMERICANA TV?

Yahaira Plasencia, mediática cantante de salsa que ahora último confirmó el fin de su relación sentimental con Jair Mendoza, es desde el sábado 10 de febrero la flamante conductora de “Al Sexto Día”, programa nocturno de contenido variado cuya emisión a cargo de Panamericana TV desde el 2024 generó críticas e hizo eco en la prensa por su debut en reemplazo de Mónica Cabrejos.

La exvedette, psicóloga, comunicadora social y también especialista en stand-up comedy, contó para Trome en diciembre último, que un mes antes le había anticipado a la producción de dicho espacio televisivo su no continuidad tras 4 años al aire, sin embargo para sorpresa de muchos, la intérprete de “Y Le Dije No” se convirtió en la persona escogida por canal 5 para asumir las riendas por primera vez en su carrera artística.

En ese sentido, y en medio de la controversia originada por el ‘ampay’ a Christian Domínguez, Magaly Medina decidió invitar a Mónica Cabrejos para hablar sobre ese caso y posteriormente preguntarle “¿Qué hace Yahaira Plasencia en “Al Sexto Día”?”.

Tratando de evitar expresarse más de la cuenta porque su “religión no lo permite”, la también escritora solo atinó a sonreír y decir que “mi religión es esa, cuando no tienes nada bueno que decir, no digas nada”.

“Ay Magaly, me comprometes ... resistiré”, manifestó entre risas una Mónica Cabrejos que prefirió no ahondar en la opinión que tiene acerca de Yahaira Plasencia como nueva conductora de “Al Sexto Día”, programa de reportajes, entrevistas, informes y crónicas que ella presentó durante 4 años.

LA RESPUESTA DE YAHAIRA PLASENCIA ANTE LAS CRÍTICAS RECIBIDAS Y SU DEBUT EN “AL SEXTO DÍA” VÍA PANAMERICANA TV

Una nueva oportunidad llegó a la vida de Yahaira Plasencia tras recibir la oferta de Panamericana TV para reemplazar a Mónica Cabrejos en “Al Sexto Día”, uno de los programas ‘bandera’ del canal que hoy acoge a la popular salsera.

Más allá de su experiencia en escenarios musicales, la intérprete de “Acaríciame” debutó oficialmente en sets televisivos el sábado 10 de febrero, fecha de estreno que abrió agradeciendo a Dios, padres y sobre todo a la producción que le propuso un nuevo reto y ella lo ha decidido asumir con mucha responsabilidad.

“Panamericana TV ahora es mi nueva casa, estoy más que feliz”, continuó expresando una Yahaira Plasencia que reconocía estar nerviosa, pero salió a afirmar que “yo pasé un casting para los que no saben, y sé que muchas figuras de la televisión también lo pasaron”.

Finalmente, y en relación a las críticas recibidas por parte de presentadoras como Magaly Medina e internautas vía redes sociales, la cantante resaltó que a ella le dieron “una pauta” y a partir de ese momento, “yo estudié, me preparé y vine aquí preparadísima para demostrar que puedo hacerlo”, puntualizó.

DÓNDE, CÓMO Y A QUÉ HORA VER A YAHAIRA PLASENCIA CONDUCIENDO EN “AL SEXTO DÍA” VÍA PANAMERICANA TV

El sábado 10 de febrero, Panamericana TV estrenó el primer programa de “Al Sexto Día” perteneciente a la temporada de verano 2024, y bajo la conducción de Yahaira Plasencia promete entretener a la audiencia con la emisión de divertidos reportajes y por el clima, varios informes directamente desde la playa o las calles limeñas.

A partir de las 10 pm tanto de los sábados como domingos, el programa de canal 5 puede ser sintonizado a través de la señal abierta, y casi de inmediato, tener la alternativa de ver cada crónica también vía YouTube.