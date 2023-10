En medio de la polémica desatada por las acusaciones de Josi Martínez contra el chef Giacomo Bocchio en ‘El Gran Chef Famosos’, Tilsa Lozano ha tomado posición en defensa del reconocido cocinero tacneño. ¿Qué es lo que dijo la ahora participante del programa de cocina? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber al respecto sobre el tema.

QUÉ DIJO TILSA LOZANO SOBRE LO DICHO ENTRE GIACOMO BOCCHIO Y JOSI MARTÍNEZ

La exmodelo, actual participante en la cuarta temporada del programa, expresó su opinión en su podcast ‘En Portada’, argumentando que como jurado, Giacomo tiene la responsabilidad de emitir críticas honestas y, a veces, duras.

Lozano, quien también ha ocupado el rol de jurado en programas de televisión, comprende la dinámica de la evaluación y señaló que Josi, como tiktoker e influencer, debería entender que las críticas forman parte del proceso. Afirmó que, aunque ‘El Gran Chef Famosos’ tenga un tono blanco y familiar, los comentarios directos son necesarios para mejorar en la competencia.

“Los que estamos en la postura de jurado no estamos para ser tus amigos ni para caerte bien. No es un juego la cocina”, enfatizó Tilsa Lozano, destacando la seriedad que implica competir en un programa de esta índole.

POR QUÉ SE HABLA EN REDES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE GIACOMO BOCCHIO Y JOSI MARTÍNEZ

El exparticipante de “El Gran Chef Famosos”, Josi Martínez, alzó su voz y reveló que un jurado del programa tuvo un reprochable gesto contra su permanencia en el programa, lo que ocasionó que se sintiera mal e incluso fuera llorando a su casa.

A través de sus redes sociales, Josi Martínez compartió algunas fotografías y mensajes donde revela que se sintió afectado por la forma en como un jurado reaccionó cuando lo salvaron en la competencia.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter este lunes 9 de octubre, aunque luego optó por borrar sus opiniones. “Agradezco al Gran Chef porque todos se portaron muy lindos conmigo, la producción, mis compañeros, Latina y siempre estaré muy agradecido con la oportunidad. Pero sí, pasé un momento incómodo durante la grabación de un programa y hasta me fui llorando a mi casa”, escribió el tiktoker en X (antes llamado Twitter).

“Esta foto fue tomada el día de grabación del programa de hoy, donde me fui a mi casa llorando porque estaba triste. Uno de los jurados tuvo una actitud de desacuerdo contra la decisión de que yo me quedara en competencia, aprendamos a ser respetuosos con los demás para no llegar a hacer sentir mal a alguien y a pesar de que es una competencia no olvidarnos de la empatía hacia los demás y que todos merecemos respeto”, añadió.

Tras recibir algunas críticas en la red social, Josi volvió a pronunciarse para aclarar que nunca se quedaría callado ante una situación similar.

“Basta de decirme que no debí expresar como me sentí, si yo me siento mal en algún momento lo voy a hablar, mi mamá siempre me enseñó a no quedarme callado y si alguien me trata mal lo diré, así que ahórrense sus comentarios de m… porque jamás me callaré y soporten”, precisó en su mensaje.

La gran mayoría de usuarios creen que el jurado al que se refería Josi es Giacomo Bocchio.

SOBRE LA CUARTA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”

La cuarta temporada del reality gastronómico se estrenó el lunes 9 de octubre por la señal de Latina TV a las 8 p.m.

Esta temporada de El gran chef: Famosos tiene a Giancarlo Granda, Checho Ibarra, Renato Rossini, Tilsa Lozano, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Mónica Zevallos, Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Christian Ysla como participantes.

¿CUÁNDO, CÓMO Y A QUÉ HORA VER “EL GRAN CHEF: FAMOSOS” 4 A TRAVÉS DE LATINA?

“El Gran Chef: Famosos” 4, programa de cocina que reúne a las familias peruanas y le saca más de una carcajada, continuará emitiéndose en el mismo horario a través de Latina, es decir de lunes a viernes desde las 8 p.m. y sábados desde las 8.30 por un espacio de 1 hora y 30 minutos aproximadamente.

Cabe resaltar, que para mirar a Tilsa Lozano, Sergio ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, y Guillermo Castañeda, preparando los más suculentos potajes en compañía de los otros 6 participantes que faltan confirmar, debes sintonizar el canal 2 o 702 en Movistar, por ejemplo, y también seguir los capítulos mediante el portal web de Latina Play y la app para dispositivos móviles, a la espera que culmine la tercera temporada.