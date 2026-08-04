A lo largo de los años, Mark Vito se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos de la farándula peruana, debido a la relación que mantuvo con la lideresa política Keiko Fujimori entre 2004 y 2022. Sin embargo, lejos de los temas y conflictos políticos en los que estuvo involucrado durante ese tiempo, el estadounidense ha dado un giro radical a su vida al incursionar en TikTok e Instagram, consolidándose actualmente como uno de los influencers más populares. En ese contexto, tras regresar a Estados Unidos, la personalidad mediática sorprendió a sus seguidores al revelar que consiguió su primer empleo como cuidador de perros. El video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, no pasó desapercibido debido a un peculiar momento que generó una ola de reacciones y comentarios entre los internautas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ES EL NUEVO TRABAJO DE MARK VITO EN ESTADOS UNIDOS?

Lejos de la política y de las controversias relacionadas con ese ámbito, Mark Vito ha encontrado un nuevo espacio en las redes sociales, donde crea contenido de humor que le ha permitido ganarse el cariño y la aceptación de miles de seguidores. Así, tras regresar a Estados Unidos, el empresario sorprendió a sus seguidores al publicar un video en TikTok titulado “¿Será que algo hago bien?” en el que muestra cómo transcurre su primer día de trabajo como cuidador de perros.

De acuerdo con el clip, la expareja de Keiko Fujimori, visiblemente emocionado, aparece paseando a una pequeña mascota por las calles estadounidenses. No obstante, el momento que más llamó la atención de los internautas fue cuando el perro salió del encuadre, dando la impresión de que había desaparecido y dejando al influencer sujetando únicamente la correa. “Primer día de trabajo en Estados Unidos como cuidador de perros”, dijo Mark.

¿POR QUÉ MARK VITO DEJÓ LOS NEGOCIOS Y APOSTÓ POR LAS REDES SOCIALES?

En una edición de ‘La granja vip’, Mark Vito participó de una dinámica para contar un poco más sobre su vida personal a los integrantes del reality. Uno de los temas que se le consultó a la expareja de Keiko Fujimori fue si en algún momento trabajó o vivía gracias a su relación. Ante ello, el estadounidense admitió que, en parte, se debió al temor que atravesaba en ese momento, ya que acudía constantemente al Ministerio Público debido a diversos procesos judiciales, como el caso ‘Cócteles’. Asimismo, reveló que dejó de lado el sector empresarial para dedicarse más a la creación de contenidos en TikTok o Instagram a causa, según él, de una persecución judicial. Aunque, el influencer aclaró que siempre ha trabajado, sobre todo, para brindarles bienestar a sus dos hijas.

“Tenía miedo. No es fácil vivir en terror por 11 años, yendo a la fiscalía doscientas sesenta y cinco veces, entregando ciento cincuenta mil hojas de pruebas, pasando varias pericias. Hoy en día, es la ley (la razón) de por qué soy un tiktoker, es porque no me deja continuar empresarialmente. Me quitaron mi derecho constitucional de trabajar en paz. Solo me queda un trabajo que todo el mundo puede ver y que ellos mismos pueden comprobar que es real. Tenía miedo que nuevamente me iba a llamar otros doscientas sesenta y cinco veces, otros 11 años. Sí, porque la realidad es el otro extremo. He sacrificado toda mi vida trabajando para proveer la mejor vida que uno se puede como padre para sus hijas”, contó Mark.