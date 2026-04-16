Tras el polémico ‘ampay’ de su expareja, Mario Irivarren, en tierras argentinas, Onelia Molina brindó una entrevsita en el podcast ‘La Sustancia’, donde detalló la crisis emocional que sufrió al enterarse de la traición mientras se encontraba sola conduciendo, exponiendo de esta manera su lado más humano y vulnerable. Su testimonio no solo revela el impacto inmediato de la noticia, sino también los momentos de vulnerabilidad que atravesó mientras intentaba asimilar lo sucedido, así como las decisiones que tomó en medio del desconcierto. Además, sus declaraciones permiten entender cómo este episodio cambió su perspectiva personal y la llevó a replantear sus prioridades. Descubre la dramática secuencia de hechos que vivió la modelo tras el ‘ampay’ y cómo logró retomar el control de su vida frente a la adversidad.

¿CÓMO REACCIONÓ ONELIA MOLINA AL ENTERARSE DEL AMPAY?

La joven contó que recibió la noticia mientras manejaba en plena carretera. Describió ese instante como abrumador, al verse invadida por mensajes y llamadas. “Me acuerdo que me cogió en la carretera todo este tema. (...) Abrumador, terrible”, expresó en diálogo con Maju Mantilla.

En medio del desconcierto, decidió estacionarse en una estación de servicio porque no podía continuar. “Lo único que opté fue por estacionarme porque nunca había vivido una situación tan fuerte”, señaló, recordando que se encontraba temblando, llorando y sin saber cómo actuar.

En medio de ese caos, su capacidad de reacción fue nula frente a sus padres, logrando únicamente establecer contacto con su hermano para garantizarle que, pese al dolor, se encontraba a salvo.

¿QUIÉNES APARECIERON PARA AUXILIAR A ONELIA MOLINA?

De manera fortuita, la soledad de Onelia en aquel grifo terminó gracias a la llegada de tres integrantes de ‘Esto es Guerra’: Leandro Cabello, Gabriel Meneses y Kevin García. Aunque el sitio no era un punto de parada habitual para ellos, su presencia resultó providencial. Los compañeros, demostrando empatía y discreción, decidieron intervenir para que ella no tuviera que conducir en un estado tan alterado.

Onelia rememoró aquel gesto de solidaridad: “Ya se habían enterado, ya me vieron acá y me dijeron: ‘¿Sabes qué, ‘negrita’? Vete pa’ trás’. Y uno se pasó a mi carro y me llevaron al trabajo”. Este soporte de sus compañeros fue el primer paso para que la odontóloga pudiera ponerse a buen recaudo, según recoge el diario La República.

¿QUÉ LECCIONES DE VIDA RESCATÓ ONELIA TRAS EL ESCÁNDALO MEDIÁTICO?

A pesar de que inicialmente consideró la posibilidad de alejarse de todo y buscar refugio con sus seres queridos, la modelo optó por una postura de resiliencia, enfocándose en su crecimiento individual. Onelia reflexionó sobre el valor de establecer barreras saludables y reconoció que, a menudo, permitía faltas que no estaban a la altura de lo que ella ofrecía como pareja.

En el diálogo con Maju Mantilla, sentenció con firmeza: “Aprendí más de límites y de priorizarme yo, de qué cosas no permitir, que no aceptar. Aprendí a que no aguantaré ninguna falta de respeto más”.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY DE MARIO IRIVARREN?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando Mario Irivarren, junto a sus amigos Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta, se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus relaciones sentimentales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

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