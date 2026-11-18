Susana Alvarado decidió pronunciarse frente a los comentarios que recibe sobre su apariencia física. La vocalista de Corazón Serrano utilizó sus redes sociales para evidenciar las opiniones de quienes cuestionan los cambios en su peso y expresar su incomodidad ante una situación que se repite en sus publicaciones. A través de un video de TikTok, la cantante de 28 años recreó algunos de los mensajes que le dejan los internautas y sorprendió con una respuesta que rápidamente generó reacciones. Sus seguidores no tardaron en respaldarla y cuestionar que otras personas se sientan con derecho a opinar sobre su cuerpo. ¿Qué le dijeron exactamente y cómo reaccionó la artista? A continuación, te contamos los detalles de su publicación, las muestras de apoyo que recibió y el antecedente de sus respuestas a este tipo de críticas.

¿QUÉ LE DIJERON A SUSANA ALVARADO PARA QUE RESPONDIERA A LAS CRÍTICAS?

La cantante compartió una grabación en TikTok en la que representó algunas de las observaciones que recibe sobre su figura. En el video, imitó a quienes le comentan tanto por un supuesto aumento de peso como por una aparente pérdida de kilos.

“Oye, como que te estás subiendo de peso, como te estás bajando mucho, ¿no? Ya no bajes tanto", expresó mientras reproducía las frases que suelen aparecer entre los mensajes de sus seguidores.

Después de mencionar esos cuestionamientos, la intérprete manifestó su fastidio con una expresión directa: “Ya pues, no J…“. De esta manera, dejó en evidencia su rechazo a las opiniones constantes sobre su apariencia física y decidió responder públicamente a quienes realizan este tipo de comentarios.

¿CÓMO REACCIONARON LOS SEGUIDORES DE LA CANTANTE TRAS SU PRONUNCIAMIENTO?

La publicación generó diversas respuestas y una buena parte de los internautas se mostró de acuerdo con la postura de Susana.

Algunos cuestionaron que las personas comenten sobre el aspecto físico ajeno sin considerar cómo pueden afectar sus palabras.Otros señalaron que siempre existirán críticas, independientemente de los cambios que experimente alguien con su peso.

También le enviaron mensajes de aliento y destacaron que debería priorizar su tranquilidad y bienestar antes que las opiniones que circulan en internet.

¿SUSANA ALVARADO YA HABÍA RESPONDIDO A LAS CRÍTICAS SOBRE SU APARIENCIA?

Esta no es la primera oportunidad en que la cantante enfrenta comentarios relacionados con su imagen. En mayo de 2024, la integrante de Corazón Serrano también recibió cuestionamientos por parte de algunos usuarios de redes sociales.

Sin embargo, su reacción fue diferente en aquella ocasión, pues decidió tomar las observaciones con humor y manifestó que, en lugar de incomodarla, le provocaban gracia. Aquella vez, varios de sus seguidores también salieron a defenderla y rechazaron que los internautas dedicaran sus comentarios a evaluar su aspecto físico, según recoge Trome.

¿QUIÉN ES SUSANA ALVARADO?

La cantante, conocida como ‘La Morena de Oro’, nació en Piura el 7 de diciembre de 1997 y comenzó su camino artístico durante la adolescencia. Antes de alcanzar popularidad nacional, integró las agrupaciones ‘Cielo Serrano’ y ‘Deleites Andinos’. Desde 2015 forma parte de ‘Corazón Serrano’, donde se consolidó como una de sus principales vocalistas.

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