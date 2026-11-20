Korina Rivadeneira protagonizó un momento de tensión frente a la prensa luego de terminar una función de la obra teatral ‘Fiesta de Chamba’, en la que comparte escenario con Mariella Zanetti y el actor argentino Nacho Di Marco. La actriz venezolana se encontraba conversando con los periodistas y agradeciendo la presencia de Mario Hart y sus padres en el espectáculo, pero la situación cambió cuando le preguntaron por las recientes salidas de su expareja con Shirley Arica. Los encuentros entre ambos han generado rumores sobre un posible vínculo sentimental, por lo que los reporteros insistieron en conocer su opinión. Sin embargo, Korina evitó responder y decidió retirarse del lugar. A continuación, te contamos qué le preguntaron y cómo reaccionó la actriz ante las consultas sobre su expareja.

¿QUÉ LE PREGUNTARON A KORINA RIVADENEIRA SOBRE SHIRLEY ARICA?

Tras la función, Korina atendió a los reporteros y habló sobre su participación en la obra. Incluso invitó al público a acudir a las próximas presentaciones. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando los periodistas mencionaron los encuentros recientes entre Mario Hart y Shirley Arica, que han despertado especulaciones sobre un posible romance.

La actriz no quiso pronunciarse sobre esas versiones. En un primer momento intentó dirigir la atención hacia la producción teatral, pero las consultas continuaron. Finalmente, decidió dar por concluido el intercambio con los medios y se alejó del lugar. Antes de hacerlo, expresó: “Gracias, me voy porque quiero compartir con mis amigos”.

Su respuesta fue breve y no ofreció información adicional sobre las salidas que originaron las preguntas de la prensa, según recoge el diario La República.

¿QUÉ DIJO KORINA SOBRE LA PRESENCIA DE MARIO HART EN SU OBRA?

Antes de que surgiera el nombre de Shirley Arica, Korina se había referido de manera positiva a la asistencia de Mario Hart al teatro. El piloto llegó acompañado de sus padres para verla actuar en la obra ‘Fiesta de Chamba’, y ella agradeció que la acompañaran en esta etapa de su carrera artística.

La venezolana también destacó que conserva una relación cercana con su expareja, pese a que ambos pusieron fin a su romance. Además, valoró el respaldo de los padres de Hart, a quienes identificó como personas que siguen presentes y con quienes mantiene un vínculo de apoyo mutuo.

¿POR QUÉ MARIO HART SE SINTIÓ INCÓMODO DURANTE LA OBRA?

Durante su participación en el programa ‘Sin más que decir’, Mario Hart explicó que no esperaba encontrar tantos periodistas en la presentación teatral de Korina. Su incomodidad aumentó cuando las cámaras lo enfocaron justo en el momento en que su expareja protagonizaba un beso de ficción con su compañero Nacho Di Marco.

Debido a dicho episodio, el piloto conversó con la actriz y le reclamó que no le hubiera advertido sobre la presencia de los medios ni sobre aquella escena.

“Oye, me hubieras dicho por lo menos que iban las cámaras y que había el beso para estar preparado o, por último, no ir y que no haya esta situación que me estén ponchando a mí cuando hay un beso en la ficción”, comentó.

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