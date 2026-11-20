Un regalo de lujo y una promesa cumplida marcaron el reciente encuentro entre Jefferson Farfán y su tío Luis ‘Cuto’ Guadalupe. El exfutbolista de Alianza Lima decidió sorprender al exdefensor de Universitario con un obsequio que esperaba desde hacía varios meses y eligió una ocasión especial para hacerlo realidad. La entrega quedó registrada en fotografías que la ‘Foquita’ compartió en su cuenta de Instagram, donde se observa la alegría de Guadalupe al recibir la sorpresa y el abrazo que ambos protagonizaron. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue el mensaje que Farfán le dedicó, en el que recordó el importante papel que su tío tuvo en su vida y le agradeció por el cariño y respaldo que siempre le brindó. A continuación, te contamos qué recibió el exfutbolista y cómo fue este emotivo momento familiar.

¿QUÉ LUJOSA CAMIONETA LE REGALÓ JEFFERSON FARFÁN AL ‘CUTO’ GUADALUPE?

Jefferson Farfán sorprendió a su tío con una camioneta Ford Expedition Platinum de color blanco. El vehículo fue presentado durante una celebración nocturna en un amplio jardín y tenía un enorme lazo dorado sobre el capó. En las imágenes compartidas por el exseleccionado peruano aparece Guadalupe sonriente junto a su nueva adquisición.

La entrega también dejó momentos familiares, como el abrazo que protagonizaron ambos futbolistas y una fotografía en la que aparecen acompañados de doña Charo, madre de Jefferson.

¿POR QUÉ EL ‘CUTO’ GUADALUPE ESPERABA ESTE REGALO DESDE HACE MESES?

Tiempo atrás, el exdefensor había contado públicamente que su sobrino le ofreció regalarle una camioneta por su cumpleaños número 50, aunque todavía no había recibido el vehículo.

En aquella oportunidad, Guadalupe explicó que se trataba de un deseo especial y que Farfán conocía su interés por tener un automóvil de este tipo para disfrutar de paseos junto a sus seres queridos. Finalmente, el exdelantero hizo realidad aquel compromiso.

¿QUÉ EMOTIVO MENSAJE LE DEDICÓ JEFFERSON FARFÁN A SU TÍO?

Junto a las fotografías de la entrega, Farfán publicó una dedicatoria en Instagram en la que recordó la promesa que había hecho a su familiar. “Mi tío Cuto. Dicen que las promesas están para cumplirse, y hoy me toca cumplir una que te hice hace tiempo por tus 50 años”, escribió.

Asimismo, agradeció los consejos, el cariño y el respaldo que Guadalupe le brindó durante diferentes etapas de su vida, incluso en los momentos más complicados.

Para cerrar su publicación, el exfutbolista expresó cuánto le alegraba ver feliz a su tío y le dedicó unas últimas palabras: “Porque verte feliz también es parte de mi felicidad. Te quiero mucho, tío. Disfrútalo, que te lo mereces”.

¿QUÉ RELACIÓN TIENEN JEFFERSON FARFÁN Y EL ‘CUTO’ GUADALUPE?

Su vínculo va más allá del parentesco familiar. Guadalupe es hermano de doña Charo, madre de la ‘Foquita’, y fue una persona cercana al exdelantero durante sus años de formación.

Ambos desarrollaron carreras en el fútbol peruano desde distintas posiciones. Mientras el ‘Cuto’ destacó como defensor y vistió camisetas importantes, entre ellas la de Universitario de Deportes, Farfán brilló como delantero y se convirtió en una de las figuras de la selección peruana.

La trayectoria de Jefferson también lo llevó a jugar en el extranjero, donde defendió a clubes europeos como PSV Eindhoven, Schalke 04 y Lokomotiv de Moscú, además de tener una importante etapa en Alianza Lima.

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