¿Qué le respondió Tepha Loza a Sergio Peña por no presentarle a sus hijos?

Luego de que Sergio Peña declarara para un programa en YouTube, en donde revelaba que nunca existió una relación formal con Tepha Loza y que estuvo soltero hace más de tres años. Ante ello, la modelo peruana no dudo en salir a despotricar contra el seleccionado nacional y mencionar que su pareja actual la presentó a sus hijos. Aquí la respuesta de la exchica reality.

¿QUÉ LE DIJO TEPHA LOZA A SERGIO PEÑA POR NO PRESENTARLE A SUS HIJOS?

Tepha Loza brindó una entrevista a ‘Más espectáculos’ que se transmite por América Televisión, en donde habló sobre las recientes declaraciones de Sergio Peña en el programa de Jesús Alzamora, donde quitó importancia a la relación que tuvo con la exintegrante de Esto es Guerra en el 2022. De esta manera, Tepha le restó importancia a todo lo dicho por el jugador del Malmo FF.

“No voy a contestarle porque es un pin pon para estar en dimes y diretes... Por respeto a mi pareja y por mi tranquilidad, no me interesa”, dijo la modelo, que por ahora se encuentra en una relación con Mario Neumann desde hace un año.

Con respecto a su actual pareja, sostuvo que lo conoce desde hace tiempo y que él en una oportunidad les presentó a sus hijos, momento que no sucedió con Peña. “Lo conocí años atrás, sabe como soy y por eso me eligió y por eso eligió presentarme a sus hijos, por algo es... Gracias a Dios tengo una relación cordial con la mamá, super tranquila y respetuosa, sabe que yo muero por sus hijos. Todo está bien”, reveló para América TV.

¿QUÉ LE DIJO SERGIO PEÑA A TEPHA LOZA?

Hace unos días, Sergio Peña fue entrevistado en el programa “La Lengua” que conduce Jesús Alzamora, en donde se le preguntó acerca de su vida sentimental tras separarse de Valery Revello hace años. A pesar que Peña y Loza fueron estuvieron cerca de un mes, el mediocampista consideró que no era el momento debido presentarle a su hija debido a que no era algo formal.

“Tengo 3 años soltero, separado de la mamá de mi hija. Uno de los motivos por el cual no tengo relación con alguien es por mi hija. He salido con chicas sí, pero en lo primero que pienso y analizo de una persona, siendo papá, es si es un buen ejemplo para mi hija. Puedes ser linda y ser 10 puntos físicamente, pero tengo una hija. Por ella no he estado con nadie”, indicó.

“Tuve una relación que duró un mes, creo, no sé, pero nunca conoció a mi hija. No he encontrado a la persona que yo creo que se vaya a llevar bien con mi hija o que compartan la misma casa”, puntualizó.

