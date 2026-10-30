Andrea San Martín, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, ha protagonizado diversas controversias a lo largo de los años. Entre ellas destacan sus enfrentamientos públicos con sus exparejas, Deyvis Orosco, Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez, así como una polémica por un presunto caso de maltrato animal. Sin embargo, en los últimos días, la influencer peruana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que el padre de su segunda hija la denunciara por presunto maltrato infantil. Así, en medio de esta polémica, la modelo volvió a ser criticada por Magaly Medina, quien cuestionó el supuesto vínculo de convivencia con Yerko Santiago. Estas declaraciones se producen luego de que la expareja de San Martín presentara información ante la Fiscalía. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA CRITICÓ A ANDREA SAN MARTÍN Y YERKO SANTIAGO EN MEDIO DE UNA DENUNCIA POR PRESUNTO MALTRATO INFANTIL?

En medio de la denuncia por presunta violencia física y psicológica contra la segunda hija de Andrea San Martín, Magaly Medina reveló en su programa ‘Magaly TV La Firme’ que Juan Víctor Sánchez habría declarado ante la Fiscalía que la menor le contó que su madre también estaría conviviendo con su pareja, Yerko Santiago. Esto llevó a la popular ‘Urraca’ a cuestionar la actitud de la modelo y recomendarle que mantenga una postura más calmada, principalmente por el bienestar de sus hijas. Asimismo, cuestionó la relación sentimental que mantendría la modelo con el tiktoker y consideró que debería priorizar su estabilidad personal y económica.

“Juan Víctor declaró ante la Fiscalía que su hija le había contado que Andrea vivía con su otra hija, pero además con un novio, Yerko. Creo que es un novio que vivía en el norte, una relación que va y viene. ¿Este chico no embarazó a su ex?… Si tienes un novio en casa, ¿de qué lo tienes? ¿De adorno? ¿Para qué tienes un novio si tú repites patrones, que te metes con personas que son un bulto, que no te aportan estabilidad y ni siquiera te dan descanso ni paz económica? ¿Qué haces ahí? Trabaja sola, lucha por tus hijas. Yo no soy psicóloga, pero creo que es un indicador de que ella no está bien. Uno no tiene gente que no le suma, que no le aporta nada, a su costado”, dijo Medina.

¿QUÉ REVELÓ ANDREA SAN MARTÍN SOBRE LA TENENCIA DE SU SEGUNDA HIJA EN MEDIO DEL CONFLICTO CON JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ?

Luego de recuperar su libertad tras permanecer cerca de 40 horas en la comisaría de Miraflores, Andrea San Martín fue en busca de su segunda hija para reencontrarse con ella en la casa de Juan Víctor Sánchez. Sin embargo, el encuentro no se habría concretado como esperaba, pese a que, según las declaraciones de la influencer a ‘Amor y fuego’, el piloto de avión debía entregarle a la menor la semana pasada. Inclusive, afirmó que no existe ninguna restricción que le impida estar con ella y sostuvo que el padre de su hija ha incumplido el acuerdo de conciliación.

“Lo que me interesa es solamente nuestra hija y cómo podemos manejar las cosas. Voy a seguir en mi ruta de manejar las cosas lo mejor posible. No creas que es fácil, pero me corresponde. Y así como me ven, me van a seguir viendo hoy, mañana, en tres, en cinco, en diez años. Yo soy la madre de mis dos hijas y tengo que hacer las cosas bien. Tengo que tomar aire y es lo que nos toca a todas las mamás en la vida”, expresó San Martín desde los exteriores de la casa de Sánchez.

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