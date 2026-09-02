Angie Jibaja volvió a aparecer en redes mediante una transmisión desde Brasil, tras la controversia generada alrededor de su situación personal luego de ser vista junto a su pareja chilena en una zona peligrosa de La Victoria. La modelo habló con sus seguidores, pidió respaldo económico y luego reconoció que había bebido alcohol, mientras adelantó detalles sobre una posible participación en un reality. Su aparición volvió a colocarla en el centro de la atención pública y generó diversas reacciones en redes sociales por sus declaraciones. Además, sus palabras fueron difundidas en televisión y despertaron nuevamente el interés por conocer cómo se encuentra actualmente y cuáles son sus próximos planes fuera del Perú. A continuación, te contamos qué dijo Angie Jibaja y qué se conoce sobre su situación en Brasil.

¿POR QUÉ ANGIE JIBAJA VOLVIÓ A SER NOTICIA DESDE BRASIL?

La modelo reapareció en redes mediante un live realizado desde Brasil, donde se encontraba acompañada por su novio, Jonathan Petit Soto. Durante la transmisión, Jibaja cuestionó las versiones difundidas en programas de espectáculos y pidió a seguidores que no tomaran como ciertas todas las interpretaciones sobre su vida.

En ese contexto, solicitó ayuda económica y pidió que le realizaran transferencias mediante Yape. “Que me apoyen con un yape, pásales mi número de yape. No crean todo lo que dicen”, expresó.

Jibaja también hizo referencia a su pareja y aseguró que él tendría información que podría aportar a la controversia. Según sus propias palabras, Jonathan Petit Soto no tendría reparos en hablar sobre lo ocurrido. “Cuando él quiere hablar, yo me muero de miedo porque él no tiene ningún pelo en la lengua”, comentó la modelo.

Angie Jibaja pide yape's en transmisión en TikTok. (Redes sociales/ Magaly TV)

¿QUÉ DIJO ANGIE JIBAJA SOBRE SU ESTADO Y SU NUEVA VIDA?

Cerca de una hora y media después, la modelo volvió a conectarse en vivo y esta vez reconoció que había consumido alcohol. Según lo mostrado en el programa de ATV, en esa segunda aparición se le observó con dificultades para expresarse y afirmó sentirse mareada por haber tomado vino. “Estoy un poco mareada porque he tomado un poquito de vino. Estoy medio borracha, la verdad”, manifestó.

Jibaja también quiso contar que su presente es diferente y que busca alejarse de la exposición que tuvo durante años en Lima. “Acá estamos en Brasil y es una nueva vida”, comentó.

Además, expresó una valoración positiva de su experiencia y comparó su situación actual con la etapa que dejó en Lima. “Cambiamos de ese lugar tan karmoso (Lima) a un lugar tan bonito como este, que es el paraíso”, agregó.

Sus declaraciones fueron difundidas en el programa de Magaly Medina. La conductora señaló que, por lo observado durante el enlace, el lugar donde estaría Angie no aparentaría contar con las mejores condiciones, según informa La República.

¿ANGIE JIBAJA PARTICIPARÁ EN UN REALITY?

En medio de la transmisión, la modelo reveló que habría recibido una invitación para formar parte de un reality, aunque evitó brindar mayores detalles sobre la producción o confirmar oficialmente dónde se realizaría.

Fue su pareja, Jonathan Petit Soto, quien aportó una posible pista sobre el proyecto. Durante el enlace, señaló que se trataría de un programa que tendría como escenario Ecuador. Sin embargo, la información no fue confirmada de manera directa por Jibaja.

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