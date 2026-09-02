¿Qué pasó con Angie Jibaja? La modelo reapareció desde Brasil y generó revuelo en redes tras pedir yapes | Foto: Facebook
¿Qué pasó con Angie Jibaja? La modelo reapareció desde Brasil y generó revuelo en redes tras pedir yapes | Foto: Facebook
Por José Templo

Angie Jibaja volvió a aparecer en redes mediante una transmisión desde Brasil, tras la controversia generada alrededor de su situación personal luego de ser vista junto a su pareja chilena en una zona peligrosa de La Victoria. La modelo habló con sus seguidores, pidió respaldo económico y luego reconoció que había bebido alcohol, mientras adelantó detalles sobre una posible participación en un reality. Su aparición volvió a colocarla en el centro de la atención pública y generó diversas reacciones en redes sociales por sus declaraciones. Además, sus palabras fueron difundidas en televisión y despertaron nuevamente el interés por conocer cómo se encuentra actualmente y cuáles son sus próximos planes fuera del Perú. A continuación, te contamos qué dijo Angie Jibaja y qué se conoce sobre su situación en Brasil.

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