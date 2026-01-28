A poco más de un año de haber abierto sus puertas con gran expectativa, el ambicioso proyecto comercial de Jefferson Farfán, el mall “KM 40”, enfrenta un panorama inesperado. Lo que inició como una sólida apuesta en el rubro inmobiliario del exfutbolista, hoy se encuentra bajo el escrutinio público debido a reportes recientes que muestran pasillos desolados y una actividad comercial mínima.

Mientras la infraestructura del recinto destaca por su modernidad y diseño, el contraste con la escasez de visitantes ha llevado a diversos analistas y programas de entretenimiento a cuestionar qué factores están jugando en contra de este gigante de concreto.

¿CUÁL ES EL PANORAMA ACTUAL QUE SE VIVE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL KM 40?

A pesar de que el calendario marca el pico de la temporada veraniega de 2026, el centro comercial del exdelantero de la selección peruana no parece estar capitalizando el flujo de personas que transitan hacia las playas. Según las evidencias presentadas recientemente por el espacio televisivo ‘Amor y fuego’, el recinto de tres niveles y más de 13,000 metros cuadrados presenta una soledad que contrasta con el bullicio típico de otros complejos similares. Durante una inspección visual realizada el 22 de enero alrededor de las 9:00 a.m., se pudo observar que el movimiento era prácticamente nulo, una situación atípica para un establecimiento de tales dimensiones.

En el reportaje difundido por el programa, se hizo hincapié en la falta de clientes con una frase contundente: “No hay nadie. Y eso que es temporada alta, es verano, donde el mall debería estar llenecito”. Los reporteros que acudieron al lugar manifestaron su asombro al encontrar áreas comunes y tiendas sin compradores, señalando con sarcasmo que el sitio “anda más vacío que mis cuentas bancarias a fin de mes”. Aunque el edificio cuenta con una arquitectura imponente y locales listos para operar, la realidad actual muestra que la afluencia de público es sensiblemente inferior a lo proyectado inicialmente por los inversores.

Mall de Jefferson Farfán, KM40, luce casi vacío a un año de su inauguración.

¿QUÉ OPINARON ‘PELUCHÍN’ Y GIGI MITRE SOBRE LA SITUACIÓN?

Tras la difusión de las imágenes, Rodrigo González y Gigi Mitre analizaron el panorama actual del centro comercial y coincidieron en que la infraestructura y la propuesta comercial no parecen ser el problema principal.

González resaltó que el mall cuenta con elementos atractivos para el público. “Tiene todo, tiene un buen supermercado, tiene un montón de marcas buenas, tiene un montón de sitios para comer rico”, señaló en su programa.

Por su parte, Gigi Mitre planteó que el factor determinante podría estar relacionado con el lugar donde fue construido. “Yo creo que está mal es la ubicación porque tiene buenos restaurantes”, comentó, dejando entrever que el acceso y la distancia podrían estar influyendo en la baja concurrencia. No obstante, también aclaró que Farfán no aparenta estar preocupado por la situación y que se desconoce si es el accionista mayoritario del proyecto, aunque lamentó que una inversión de ese nivel no esté teniendo el impacto esperado.

¿CUÁNDO Y CÓMO FUE LA INAUGURACIÓN DEL KM 40?

El mall KM 40 abrió oficialmente sus puertas el 4 de diciembre de 2024, en una ceremonia especial que contó con la presencia de Jefferson Farfán, sus hijos y su madre, doña Charo. El exfutbolista compartió ese momento en redes sociales, destacando el significado personal del proyecto y recordando sus orígenes en Villa El Salvador.

En aquel mensaje, Farfán resaltó que su retiro del fútbol no marcó el fin de sus aspiraciones, sino el inicio de nuevos desafíos. “Trabaja duro, mantén tus valores y nunca olvides de dónde vienes”, fue una de las frases que compartió como parte de la enseñanza que lo acompaña hasta hoy.