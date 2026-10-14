La cantante criolla Lucía de la Cruz sorprendió al anunciar que emprenderá acciones legales contra su expareja, Luisito Caycho, por un presunto caso de fraude relacionado con una gira musical que ambos tenían previsto realizar en Europa a finales de este año. La artista hizo pública su decisión en el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde compartió detalles de la situación que la llevó a tomar esta medida y expresó su firme postura frente a lo sucedido. El caso ha despertado interés por las circunstancias en las que se habría organizado el viaje, los acuerdos que existían entre ambos y las posibles consecuencias legales que podría afrontar su expareja. A continuación, te contamos qué pasó y qué reveló la intérprete sobre este conflicto que ahora podría llegar a los tribunales.

¿POR QUÉ LUCÍA DE LA CRUZ ANUNCIÓ UNA DEMANDA CONTRA LUISITO CAYCHO?

Lucía de la Cruz aseguró que varios empresarios europeos la contactaron por presentaciones que Luisito Caycho habría negociado en su nombre. Según su versión, el popular ‘Chamaco’ habría recibido adelantos económicos tras presentarse como su representante en ese continente.

La cantante cuestionó estas gestiones y anunció que recurrirá a la justicia. Además, indicó que ya conversó con dos abogados de Madrid para iniciar acciones legales por la vía europea. “Guerra avisada no mata gente”, advirtió la intérprete.

Lucía de la Cruz acusa de estafa a su expareja Luisito Caycho. Asegura que le engañó con gira internacional y cobró adelantos.

¿QUÉ SE SABE DE LA GIRA EUROPEA QUE HABRÍAN ORGANIZADO?

El tour estaba programado del 18 de noviembre al 9 de diciembre de 2026, con presentaciones en Milán, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Nápoles y La Coruña. Como parte del acuerdo, Caycho también le habría pedido a la cantante promocionar las fechas mediante sus redes sociales.

No obstante, los planes cambiaron cuando la artista revisó los boletos que había recibido. Según contó, en agosto su expareja le envió siete pasajes con información sobre vuelos y fechas. Sin embargo, su hija, quien también trabaja como su mánager, descubrió que las reservas no estaban pagadas.

“En agosto me mandó siete pasajes. Ahí salía la fecha, el vuelo, el itinerario, todo”, recordó la intérprete al explicar cómo se enteró de la situación. La revisión de los documentos fue uno de los elementos que la llevó a cuestionar la organización del viaje y a tomar medidas.

¿QUÉ DIJO LUCÍA DE LA CRUZ SOBRE EL BLOQUEO TELEFÓNICO?

Tras conocerse la denuncia, los reporteros de ‘Magaly TV, la firme’ intentaron comunicarse con Caycho mediante el teléfono de la intérprete. Durante el intento, advirtieron que la cantante había sido bloqueada por su expareja.

El equipo periodístico también revisó mensajes en los que, según lo mostrado en el programa, Caycho se presentaba como representante de la artista en Europa.

Ante esta situación, De la Cruz reafirmó su decisión de acudir a las autoridades y expresó su indignación por lo ocurrido. “Yo dije basta, yo soy Lucía de la Cruz, yo me merezco un respeto, yo soy un patrimonio de la música nacional”, manifestó.

La cantante sostuvo que buscará esclarecer los hechos mediante el proceso legal anunciado, según informa el diario La República.

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