Esta sonada polémica comenzó cuando María Pía Copello reemplazó a Karina Rivera en el programa “Karina y Timoteo”, lo que dio lugar a rumores de una supuesta rivalidad entre ambas a lo largo de estos años. Sin embargo, recientemente, las conductoras llamaron la atención de sus seguidores al reencontrarse públicamente y aclarar ciertos cuestionamientos. En ese sentido, la animadora infantil aprovechó el momento para revelar un incómodo momento que vivió junto al popular ‘Timoteo’, personaje interpretado por Ricardo Bonilla, durante la época circense en el país. Sus declaraciones sorprendieron a más de uno y podrían abrir un nuevo capítulo en la historia de ambos personajes. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO KARINA RIVERA SOBRE SU DISTANCIAMIENTO CON ‘TIMOTEO’?

En la última edición de “Sin más que decir” en YouTube, Karina Rivera se reencontró con María Pía Copello después de 26 años, en medio de los rumores sobre una supuesta enemistad entre ambas. Durante la conversación, las dos aclararon que nunca existió una rivalidad personal y explicaron que María Pía desconocía que Karina se quedaría sin trabajo poco antes de dar a luz. “No estaba enterada, era una chibola de 21 años que llegaba a conducir un programa y a mí nunca se me dijo ‘ella va a regresar, este es su espacio’”, explicó Copello.

Sin embargo, la animadora infantil también contó que actualmente no mantiene contacto con Ricardo Bonilla, actor que interpreta a ‘Timoteo’. Según contó Rivera, el distanciamiento comenzó hace más de un año, luego de que el artista decidiera instalar su circo en Arequipa, ciudad a la que ella no podía viajar por motivos familiares. Aunque, tiempo después, se enteró de que el empresario peruano presentó el espectáculo en Lima este año, sin que previamente se comunicara con ella para retomar el proyecto. “No diría distanciados, no sé nada de él. Me enteré después. Él personalmente no me ha llamado. Lo sabes muy bien, Ricardo”, indicó.

LA SUPUESTA RIVALIDAD ENTRE KARINA RIVERA Y MARÍA PÍA COPELLO

En dialogo para Milagros Leiva, Karina Rivera reveló los motivos que la llevaron a alejarse del desaparecido programa ‘Karina y Timoteo’. De acuerdo con la conductora de 57 años, María Pía Copello estuvo al frente del espacio infantil por decisión del canal luego de que quedara embarazada. “Quedé embarazada y me dijeron que descanse. Yo sugerí a Ana Karina (Copello) y después a María Pía Copello. La llamaron y ella aceptó estar en mi reemplazo solamente hasta que yo dé a luz, pero cuando di a luz cambiaron el nombre sin avisarme, para mí fue un shock”, contó Rivera.