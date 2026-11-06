Por Redacción EC

Esta sonada polémica comenzó cuando María Pía Copello reemplazó a Karina Rivera en el programa “Karina y Timoteo”, lo que dio lugar a rumores de una supuesta rivalidad entre ambas a lo largo de estos años. Sin embargo, recientemente, las conductoras llamaron la atención de sus seguidores al reencontrarse públicamente y aclarar ciertos cuestionamientos. En ese sentido, la animadora infantil aprovechó el momento para revelar un incómodo momento que vivió junto al popular ‘Timoteo’, personaje interpretado por Ricardo Bonilla, durante la época circense en el país. Sus declaraciones sorprendieron a más de uno y podrían abrir un nuevo capítulo en la historia de ambos personajes. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

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