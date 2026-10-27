La vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades por parte de su expareja Christian Cueva con bellas mujeres del medio. Esto ha derivado, sin duda, en una serie de señalamientos entre ambos personajes, hasta llegar a instancias judiciales. Así, tras las fuertes acusaciones sobre presuntos coqueteos entre la cantante Marisol y el futbolista, la trujillana protagonizó un tenso momento al coincidir con la cumbiambera en un evento público. Ante esta situación, la expareja de ‘Cuevita’ rompió su silencio y envió un mensaje directo a la ‘Faraona de la cumbia’. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ TRAS COINCIDIR CON MARISOL?

Durante un evento público, Pamela López declaró ante las cámaras de ‘América hoy’ y se pronunció sobre el acercamiento que tuvo con Marisol, en medio de los pasados rumores sobre presuntos coqueteos entre la cantante de cumbia y Christian Cueva. Según la empresaria norteña, ambas no tuvieron la oportunidad de cruzar miradas ni intercambiar saludos, pese a que coincidieron hasta en tres ocasiones durante el evento. Sin embargo, dejó en claro que disfruta escuchar y bailar las canciones de la ‘Faraona de la cumbia’, descartando así cualquier rencilla entre ellas.

“Yo seguiré bailando los temas de Marisol porque me gustan. No cruzamos miradas, si eso pasaba, la saludaba. Ya ni me acuerdo lo que sucedió antes, porque lo pasado es pasado, estoy en otro momento de mi vida, no tengo nada malo que decir de la señora. Ya hablamos lo que teníamos que hablar, tampoco iba a acercarme y a decirle: hola, Marisol”, sostuvo López. Por su parte, la cumbiambera negó que exista algún conflicto entre ambas y aseguró que tampoco llegó a ver a la expareja de ‘Cuevita’ durante el festival. “No la he visto, creo que si la veo la saludo. No tengo nada contra ella”, expresó.

¿QUÉ CALIFICATIVOS LANZÓ PAMELA LÓPEZ CONTRA PAMELA FRANCO TRAS LA DEMANDA EN SU CONTRA?

En declaraciones para ‘Amor y fuego’ durante una actividad pública, Pamela López explicó los motivos por los que no asistió al careo con Pamela Franco, quien estuvo acompañada de su abogada, Medaly Barrientos García. Según indicó, atribuyó su ausencia a compromisos laborales, descartando temerle a la cumbiambera y anunció que presentará videos para respaldar su defensa, a solicitud de la justicia. Asimismo, la trujillana señaló que prefiere mantener distancia de la actual pareja de Christian Cueva y evitar coincidir con ella en determinadas situaciones.

Además, en medio de la demanda interpuesta por Franco, la empresaria lanzó fuertes calificativos contra la interprete de ‘Dile la verdad’ y la tildó de “clandestina”. “Correcto, no fui porque tengo cosas, no digo que no sea importante, pero tengo cosas también ya pactadas, tengo que seguir trabajando y mi abogado pidió la reprogramación. Si puedo evitarla, la voy a evitar, definitivamente. Y eso no es tenerle miedo, simplemente que hay niveles. Yo jamás me voy a juntar con el lodo. Yo sí tendría problema. Por supuesto, o sea, yo no puedo tener a una persona desagradable que me produce, pues, asco”, dijo.

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