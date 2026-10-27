Por Redacción EC

La vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades por parte de su expareja Christian Cueva con bellas mujeres del medio. Esto ha derivado, sin duda, en una serie de señalamientos entre ambos personajes, hasta llegar a instancias judiciales. Así, tras las fuertes acusaciones sobre presuntos coqueteos entre la cantante Marisol y el futbolista, la trujillana protagonizó un tenso momento al coincidir con la cumbiambera en un evento público. Ante esta situación, la expareja de ‘Cuevita’ rompió su silencio y envió un mensaje directo a la ‘Faraona de la cumbia’. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Merlín IA

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