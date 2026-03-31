Por Redacción EC

La granja vip’ es un reality de convivencia donde 16 famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada: S/ 100 000. Y es que, tras el ingreso de particulares personajes del mundo de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Yiddá Eslava, Jesús Barco, Gabriela Herrera, Diego Chavarri, Pati Lorena y Christian Martínez alias ‘Cri Cri’, entre otros, ha dado de que hablar en los medios de espectáculos y en las redes sociales. De hecho, una de las participantes más queridas y polémicas dentro de la casa es, sin duda, Shirley Arica, quien ha revelado ante cámaras algunos pasajes inéditos de su vida privada. En ese contexto, la ‘Chica realidad’ contó los motivos que la llevaron a poner fin a su historia de amor con Rodney Pío, una relación marcada por conflictos públicos y legales. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.