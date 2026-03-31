‘La granja vip’ es un reality de convivencia donde 16 famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada: S/ 100 000. Y es que, tras el ingreso de particulares personajes del mundo de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Yiddá Eslava, Jesús Barco, Gabriela Herrera, Diego Chavarri, Pati Lorena y Christian Martínez alias ‘Cri Cri’, entre otros, ha dado de que hablar en los medios de espectáculos y en las redes sociales. De hecho, una de las participantes más queridas y polémicas dentro de la casa es, sin duda, Shirley Arica, quien ha revelado ante cámaras algunos pasajes inéditos de su vida privada. En ese contexto, la ‘Chica realidad’ contó los motivos que la llevaron a poner fin a su historia de amor con Rodney Pío, una relación marcada por conflictos públicos y legales. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SHIRLEY ARICA TERMINÓ SU RELACIÓN CON RODNEY PÍO?

En una edición de ‘La granja VIP’, Shirley Arica, quien estaba acompañada de Pati Lorena, Melissa Klug y Samahara Lobatón, contó que su relación con el padre de su hija, Rodney Pío, estuvo marcada por conflictos públicos en 2015, debido a la falta de compromiso para salir adelante. Y es que, pese a que ambos intentaron poner de su parte para priorizar su matrimonio, la falta de iniciativa fue determinante para que la modelo decidiera poner fin a su amorío con el primo de Juan Vargas e iniciar los trámites de divorcio.

“Nosotros hemos intentado varias veces, pero la cosa no iba… yo el único problema que tuve con él fue el tema laboral porque nunca lo vi con ganas de hacer nada. Se había acostumbrado a que yo resuelva todo, entonces se le daba de cómodo. Si él hubiese tenido las ganas de salir adelante, no ganar ‘gua’, pero al menos ver que tiene intención, yo hubiese seguido con él. Había días que yo lo veía ahí sentado y le decía: ‘no tienes nada que hacer, anda, busca trabajo’”, sostuvo Arica.

¿QUÉ DIJO JESÚS BARCO SOBRE DIEGO CHÁVARRI Y SU PASADO CON MELISSA KLUG?

Hace unos días, ‘La granja vip’ presentó con bombos y platillos a su nuevo ingreso, Jesús Barco, quien causó alboroto no solo en el set de televisión sino también en la casa. Sin embargo, previo a ser presentado ante sus compañeros, Ethel Pozo, conductora del espacio, le preguntó por los motivos que lo llevaron a aceptar formar parte del programa, a lo que él respondió que lo hizo por su pequeña hija que tiene en común con Melissa Klug. Así, también se pronunció sobre si entablará una amistad con Diego Chávarri, expareja de la ‘Blanca de Chucuito’, con quien tuvo una relación en el 2016.

Según el deportista, su presencia en ‘La granja vip’ estará enfocada en cumplir el objetivo, más que en realizar amistades con los demás participantes. Eso no es todo, Barco dejó en claro que antes de aceptar la propuesta tuvo una conversación con la chalaca para aclarar que no existe ninguna incomodidad en caso de que haya cierta interacción entre ella y su expareja dentro de la casa. De hecho, el deportista fue tajante al afirmar que no se considera una persona celosa. “Yo no tengo problema con nadie, puedo hacer lo que se tenga que hacer y listo. Mis amigos están afuera. Yo no he venido a hacer amigos”, sostuvo.