Pamela Franco finalmente se pronunció ante las acusaciones legales presentadas por el compositor José María Izazaga, quien exige una compensación económica por el uso no autorizado y las modificaciones realizadas a su canción “El Cervecero”, popularizada recientemente en una nueva versión interpretada por la cumbiambera y su pareja, Christian Cueva. A continuación, te contamos qué dijo la cantante ante el problema en que se ha visto involucrada.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE PAMELA FRANCO TRAS LA DENUNCIA QUE RECIBIÓ DEL AUTOR DE “EL CERVECERO”?

A su salida del programa “Habla Kausa” de Radio Karibeña, la prensa esperaba ansiosa a la cantante de cumbia para consultarle sobre la polémica denuncia que enfrenta.

Calmada ante la situación, la artista reveló que tanto su representante como el del compositor han mantenido reuniones y llamadas telefónicas para buscar una solución. La artista se mostró confiada en que ambas partes puedan llegar a un acuerdo amistoso, según recoge América TV.

“Es un tema que lo ve mi mánager, la parte administrativa de la empresa. Tengo entendido que se han reunido y tienen una llamada telefónica y entonces, están en conversaciones. Pienso y tengo fe que todo llegará a un buen puerto, creo que todos hacemos música para divertir a la gente, entonces, no hay necesidad de llevar a algo negativo”, declaró.

¿CUÁL FUE EXACTAMENTE LA DENUNCIA QUE RECIBIÓ PAMELA FRANCO?

José María Yzazaga, el creador de la popular cumbia ‘El Cervecero’, demandó a Pamela Franco y Christian Cueva por utilizar su canción sin su permiso y realizar cambios en la letra original. Según el compositor, la pareja ha lucrado con esta versión al promocionarla en redes sociales y presentarla en diversos eventos, generando importantes ganancias.

En esta línea, Yzazaga recordó que el grupo Armonía 10 ha podido tocar su canción gracias a que le realizaron un determinado pago. “En ese tiempo, ‘Armonía 10′ me pagó cerca de 100 mil soles por el derecho del tema. Hoy en día creo que Christian (Cueva) y Pamela (Franco) me tendrían que pagar el doble ¿no? Para ellos, no es nada, eso lo recuperan en un ratito”, expresó Izazaga.

A favor del músico se pronunció el abogado Rubén Ugarteche, de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), quien señaló que la pareja estarían infringiendo los derechos morales y patrimoniales de Yzazaga, lo que constituiría una violación tanto de la Ley de Derechos de Autor como del Código Penal.

En este contexto, también ofreció su punto de vista el productor Tito Mauri, esposo de Rossy War. El también guitarrista indicó que un autor tiene derecho a exigir compensación económica si considera que su obra ha sido perjudicada.

¿CÓMO ES LA NUEVA VERSIÓN DE “EL CERVECERO” DE PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN CUEVA?

El pasado 10 de noviembre, Pamela Franco y Christian Cueva lanzaron en Spotify su versión de “El Cervecero”, ampliando su éxito más allá de los escenarios y aprovechando las plataformas digitales para generar ingresos.

Lo particular de este tema es que altera parte de la letra original. Por ejemplo, cambiaron versos como “Pónganme mis tragos / Pónganme mis copas / Que quiero beber” por “Tráiganme a Carrillo / A Cueva y Lapadula / Que quiero beber”.