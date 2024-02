Lucho Cáceres es uno de los actores más recordados de inicios del año 2000. Su papel como el ‘buen Kikín’ en la exitosa serie “Mil Oficios” quedó para siempre grabada en la mente de miles de peruanos. Además, también ha protagonizado películas que han recibido críticas positivas como, por ejemplo, “El evangelio de la carne”. A propósito de ello, el artista fue entrevistado en el podcast de Giancarlo Granda y contó qué sucedió con los S/ 70 mil que Magaly Medina debe pagarle por indemnización.

Recordemos que, el 7 de diciembre del 2023, generando gran sorpresa, la Corte Suprema de Justicia emitió el falló en contra de la periodista y rechazó su solicitud de anular la sentencia. La condena, por lo tanto, fue de 2 años de prisión suspendida. Además, tenía que pagar 70 mil soles como parte de la reparación civil. La ‘Urraca’ cometió el delito de difamación.

¿Qué sucedió con los S/ 70 mil que Magaly Medina debe pagarle a Lucho Cáceres por indemnización? Esto dijo el actor

Cáceres señaló que, a pesar de no ejercer su profesión de abogado, no quería dejar que lo difamen en frente de todo el país. “No puedo deslindarme del abogado que vive en mí. Yo dije ‘oye, no pude haber estudiado una carrera de 6 años y permitir que se cometan delitos, que vulneren tus derechos, que te agarren de piñata sin hacer nada’. Lo puedes hacer durante buen tiempo pero hay un momento donde tienes que preguntarte ‘qué hacemos’ (...) porque si no lo haces es normalizar los delitos como se ha venido haciendo”, comentó en primera instancia.

Luego, el actor añadió: “Acá ganas unos cuantos soles y encima la gente te pregunta ‘¿qué vas hacer con la plata?, ¿ya te pagaron?’ ¿O sea tú crees que hice el juicio para eso? otros llegan a decirte ‘¿y lo vas a donar?’. Qué te importa lo que haga yo con eso. Ni siquiera me ha pagado todavía (...) No, es un proceso a parte para cobrar. No creo que vaya a agarrar y me vaya a mandar por WhatsApp el voucher diciéndome ‘Ahí está Luchito’. Ese es otro proceso”.

¿Qué más dijo Lucho Cáceres sobre Magaly Medina?

Por último, el artista hizo hincapié en que se malinterpretó el término ‘persona pública’. “El que tú me pongas un carro acá en la puerta y me empieces a seguir hasta mi casa y veas quién entra y quién sale, y que llego a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana se va una persona... eso es reglaje, eso está penado, ¿por qué me estás siguiendo?, ¿qué estás investigando?, ¿un caso narcotráfico, trata de personas? Yo no soy una persona pública. Y allí viene otra distorsión, la persona pública es la que ocupa cargos públicos. Yo no soy regidor, no soy congresista, no soy alcalde, no tengo que darle cuenta de mi vida a nadie, y ¿por qué me sigues?, ¿por qué expones mi vida?. ‘No que eso siempre se ha hecho en todo el mundo’, pero eso no quiere decir que esté bien”.

