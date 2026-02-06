La reconocida modelo e influencer Shirley Arica, quien hace apenas unos días se mostraba radiante durante la inauguración de su nuevo bar “Indomable”, sorprendió a sus miles de seguidores con una fotografía desde la cama de una clínica privada.

A través de un sentido y reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido confesó que atraviesa un momento delicado que la ha obligado a detener sus actividades por completo. A continuación, te contamos qué originó este internamiento, las profundas reflexiones de la modelo y cómo esta crisis ha modificado su agenda de trabajo.

¿QUÉ LE PASÓ A SHIRLEY ARICA Y POR QUÉ FUE INTERNADA?

La popular ‘Chica Realidad’ reveló que fue internada en una clínica tras enfrentar un complicado estado de salud que la obligó a detener por completo su rutina. Aunque no brindó detalles médicos específicos, sí dejó en claro que la situación no ha sido sencilla y que requiere paciencia, una virtud que ella misma reconoce no tener. “No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora, solo tener paciencia”, escribió, dejando entrever la complejidad del momento que atraviesa.

La modelo e influencer explicó que esta experiencia fue una fuerte llamada de atención para reconocer los descuidos que había tenido con su bienestar físico. En su mensaje, admitió que durante mucho tiempo minimizó ciertas señales y tomó decisiones sin priorizar su salud, una actitud que ahora reconoce como un error. Según expresó, este episodio le permitió frenar y reevaluar su estilo de vida desde otra perspectiva.

Shirley Arica está internada en una clínica, aunque no reveló el motivo.

¿QUÉ REFLEXICO MENSAJE COMPARTIÓ SHIRLEY ARICA DESDE LA CLÍNICA?

Aunque señaló que no suele exponer situaciones íntimas, aseguró que sintió la necesidad de ser honesta con quienes la siguen. “No soy de mostrar cosas tan privadas de mi vida, pero sí fiel creyente que cuando es, es”, escribió, explicando que este episodio llegó como una prueba para hacerla reflexionar.

En el mismo mensaje, la exchica reality confesó que su internación le permitió reconocer una serie de actitudes pasadas marcadas por el exceso de confianza. “Dios me mandó esta prueba para darme cuenta de mis descuidos, de mis ‘a mí no me va a pasar’ y de valorar mi salud”, expresó. Además, señaló que lleva cinco días internada, una experiencia que la hizo sentir un profundo respeto por las personas que permanecen largas temporadas en hospitales luchando día a día por su vida.

Shirley Arica se encuentra acompañada en la clínica donde permanece internada.

¿CÓMO AFECTÓ SU ESTADO DE SALUD A SUS PROYECTOS PROFESIONALES?

El estado de salud de Shirley Arica también tuvo consecuencias directas en su agenda laboral. La influencer confirmó que, hasta el momento, no cuenta con una fecha definida de alta médica, lo que la obligó a postergar compromisos importantes. Entre ellos, el estreno de un nuevo episodio de su programa en YouTube ‘Shirley Arica in the House’, que estaba previsto para este domingo.

“No tengo fecha de salida aún y eso es frustrante, pero sé que regresaré recargada de energía”, aseguró la influencer, tratando de tranquilizar a sus suscriptores. Por ahora, el estreno queda en pausa mientras ella se enfoca en superar esta delicada etapa, según informa el diario La República.