Milett Figueroa y Marcelo Tinelli volvieron a ser tendencia en los últimos días. Luego de varios rumores esparcidos, un periodista argentino reveló que ambos tendrían una relación abierta, por lo que los dos tienen permitido salir con otras personas. Esta noticia fue difundida en la última edición del programa Magaly TV, La Firme. A continuación, te contaremos todos los detalles de este tema que está dando que hablar en la farándula peruana.

¿Qué tipo de relación tendrían Milett Figueroa y Marcelo Tinelli? Esto reveló presentador argentino en Magaly TV, La Firme

Debido a que la modelo se encuentra en Lima, tras asumir el desafío de conducir América Hoy, los rumores sobre un posible distanciamiento sentimental crecieron, debido a la separación física de la pareja. Sin embargo, en la última edición de Magaly TV, La Firme, Matías Vásquez, famoso comunicador argentino, reveló que ambos tienen una relación abierta.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli conforman una de las parejas más mediáticas en nuestro continente.

“Tinelli tendría sus permitidos y Milett tendría sus permitidos. Tendrían una relación abierta y a distancia, de qué ojos que no ven, corazón que no siente”, dijo Vásquez. Él dio a entender que ambos tienen la libertad para salir con otras personas sin ningún problema.

“Yo en estos momentos digo, ‘Soy Marcelo, cuando hay unos kilómetros de distancia tengo libertad’, pero hay que ver si Marcelo acepta que Milett tenga esa libertad”, agregó el periodista.

¿Qué opina Javier Masías de Milett Figueroa?

Hace unos meses, el jurado de ‘El gran chef famosos’, Javier Masías, brindó una entrevista al medio Infobae, donde confesó su admiración y cariño que tiene hacia Milett Figueroa. Como se recuerda, la modelo estuvo en la primera temporada del reality de cocina y logró ganarse el cariño del público por su carisma y encanto.

“Me parece una chica encantadora, maravillosa, físicamente espectacular. Pero ese físico es el reflejo de una personalidad cándida, astuta, muy expresiva y natural. Yo creo que es una chica que ha hecho lo indecible para ganar esta competencia. Por eso, yo siempre dije que había que pegarle un ojo a Milett por más que lo haga mal”, indicó.

Magaly Medina lanza dura crítica a Xiomy Kanashiro tras anunciar ruptura con Farfán: “Quedas en ridículo”

Luego de que Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán publicaran, a través de sus redes sociales oficiales, un comunicado anunciando que terminaron su relación sentimental, dejando consternados a muchos debido a que nunca hubo nada oficial de por medio, una de las que salió a pronunciarse, fiel a su estilo, fue Magaly Medina mediante su cuenta de TikTok. En el video, la ‘Urraca’ ironiza y hace alusión al reciente mensaje que publicó la bailarina, a pesar de no mencionar su nombre. La ‘pelirroja’ no dudó en mandar un fuerte mensaje a las mujeres para que tengan más amor propio y se empoderen.

Xiomy Kanashiro aseguró que ya no tiene ninguna relación sentimental con Jefferson Farfán.

“Mujeres del Perú y balnearios, escúchenme, si un hombre no las oficializa, entonces ustedes no estén oficializándose solitas. Hay hombres que hacen eso, les gusta tenerlas ahí escondiditas. Y peor, si nunca las oficializó entonces jamás, jamás, hagas un comunicado diciendo que la relación terminó porque solamente quedas en ridículo. Bebitas por Dios, empodérense, quiéranse un poquito, no sean tontas, esas cosas nos dejan muy mal paradas a las mujeres”, dijo la periodista.