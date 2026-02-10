¡Quedó en shock! María Becerra prueba carapulcra en Perú y no puede creer su sabor: “Todo es...”

La cantante argentina María Becerra, conocida por el éxito de sus temas “Qué más pues?”, “Primer aviso” y “Automático”, está de regreso en el Perú, ya que fue una de las invitadas internacionales para el concierto del 33.º aniversario de Corazón Serrano en el estadio San Marcos. Sin embargo, su estadía no solo estuvo marcada por la música, sino también por recorridos a los principales restaurantes para probar la exquisita comida peruana. Y es que, lo que más llamó la atención de los seguidores fue la inesperada reacción que tuvo la artista al probar la carapulcra con chancho a la caja china. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ MARÍA BECERRA AL PROBAR LA COMIDA PERUANA?

A través de un video publicado en TikTok, María Becerra compartió con sus seguidores su experiencia probando los platos típicos peruanos. La cantante argentina, junto a un grupo de amigos, llegó hasta un conocido restaurante ubicado en Pueblo Libre para pedir la especialidad de la casa: la carapulcra con chancho a la caja china acompañada de un Pisco Sour. Al inicio, la popular ‘Chinita’ se mostró sorprendida por lo potente que se veía el plato, por lo que no dudó en probarlo. “No puede ser, todo es rico”, fue la primera expresión de la también compositora.

Eso no es todo, en otro clip, Becerra se animó a probar la tradicional chicha morada, lo que la dejó sin palabras y evidenció cuánto le gustó. Y es que, de acuerdo con las palabras de la misma reconocida artista, confesó que es fanática de la comida peruana y que nunca la decepciona. “Está buenazo. ¡Aprobado! Yo soy fanática de la comida peruana. Está la comida peruana y argentina ahí, mano a mano. Tienen muchas sopas y caldos acá en Perú, y eso a mí me encanta. La comida de Perú no decepciona jamás. Está muy bueno“, dijo la actriz de 25 años, visiblemente entusiasmada.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL NUEVO TEMA MUSICAL REFERENTE A LA COMIDA PERUANA?

A pesar de que hasta ahora no existe confirmación de que su gusto por la carapulcra con chancho a la caja china inspire una nueva canción, lo cierto es que María Becerra se marcha satisfecha y feliz del país. El auge de los restaurantes peruanos y que sus fanáticos la vean disfrutar de los potajes refuerza el orgullo nacional. De esta manera, queda a la expectativa de que regrese pronto para que siga degustando un lomo saltado o un ceviche, que seguramente la cautivarán del mismo modo, conforme comparte ATV.