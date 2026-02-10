¡Quedó en shock! María Becerra prueba carapulcra en Perú y no puede creer su sabor: “Todo es...”

Por Redacción EC

La cantante argentina María Becerra, conocida por el éxito de sus temas “Qué más pues?”, “Primer aviso” y “Automático”, está de regreso en el Perú, ya que fue una de las invitadas internacionales para el concierto del 33.º aniversario de Corazón Serrano en el estadio San Marcos. Sin embargo, su estadía no solo estuvo marcada por la música, sino también por recorridos a los principales restaurantes para probar la exquisita comida peruana. Y es que, lo que más llamó la atención de los seguidores fue la inesperada reacción que tuvo la artista al probar la carapulcra con chancho a la caja china. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

