Romario Cartagena, animador, bailarín y profesor de baile vinculado a la orquesta Guajiro y su Sello de Primera, fue asesinado durante un ataque armado en el Callao. (Fuente: Difusión)
Romario Cartagena, animador, bailarín y profesor de baile vinculado a la orquesta Guajiro y su Sello de Primera, fue asesinado durante un ataque armado en el Callao. (Fuente: Difusión)
Por Redacción EC

La música tropical del Callao está de luto tras el asesinato de Romario Cartagena, conocido por su trabajo como animador y bailarín de la agrupación Guajiro y su Sello de Primera. El crimen ocurrió el domingo 25 de octubre de 2026 durante una reunión social en la cuadra nueve del jirón Loreto. El hecho dejó dos personas fallecidas y un herido, y generó numerosas muestras de pesar entre colegas, familiares y seguidores del artista.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?