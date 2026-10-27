La música tropical del Callao está de luto tras el asesinato de Romario Cartagena, conocido por su trabajo como animador y bailarín de la agrupación Guajiro y su Sello de Primera. El crimen ocurrió el domingo 25 de octubre de 2026 durante una reunión social en la cuadra nueve del jirón Loreto. El hecho dejó dos personas fallecidas y un herido, y generó numerosas muestras de pesar entre colegas, familiares y seguidores del artista.

¿Qué se sabe del asesinato de Romario Cartagena en el Callao?

De acuerdo con información difundida por medios peruanos a partir de reportes policiales, el ataque se produjo durante una reunión en la que se habría originado una discusión antes de los disparos. Cartagena fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su fallecimiento. En la escena, los agentes encontraron casquillos de bala y comenzaron las diligencias para reconstruir lo sucedido.

La balacera también causó la muerte de Lizbeth Chávez, de 27 años, mientras que un hombre identificado como Víctor Rumiche resultó herido y fue llevado a un centro de salud. Según información policial reportada el 26 de octubre, las primeras pesquisas apuntan a que el animador no habría sido el blanco directo del ataque. Esta hipótesis todavía forma parte de la investigación y deberá ser corroborada por las autoridades.

¿Quién era Romario Cartagena y a qué se dedicaba?

Romario Cartagena desarrollaba su carrera en el ambiente musical chalaco como animador y bailarín de Guajiro y su Sello de Primera, agrupación vinculada a la música tropical. Su labor en los espectáculos consistía en acompañar las presentaciones, interactuar con el público y aportar energía a los shows, una función importante en los conciertos de salsa y otros ritmos bailables.

Además de su presencia sobre los escenarios, Cartagena también se desempeñaba como profesor de baile. A través de sus publicaciones en redes sociales compartía parte de sus actividades artísticas y su relación con la danza. Esa combinación de animación, baile y enseñanza lo conectó con distintos espacios de la escena musical del primer puerto, donde su muerte causó conmoción.

Guajiro y su Sello de Primera se despidió del artista

Tras conocerse la noticia, la agrupación Guajiro y su Sello de Primera publicó un mensaje de despedida en el que expresó su dolor por la pérdida de uno de sus integrantes. El conjunto recordó el carisma y la energía que Cartagena aportaba en cada presentación, además de destacar el vínculo que había construido con sus compañeros durante su etapa en la orquesta.

El comunicado también reflejó la indignación del entorno musical frente a la violencia que golpea al Callao. Para sus colegas, la muerte del animador no solo representa la pérdida de un integrante de la agrupación, sino también la partida de una persona con proyectos y sueños pendientes. Los mensajes de despedida se sumaron a las muestras de solidaridad dirigidas a sus familiares y amigos.

La orquesta Guajiro y el Sello de Primera emitió un comunicado en el que lamenta el asesinato de su animador Romario Cartagena a causa de la delincuencia en el Callao. (Fuente: Instagram)

Policía capturó a un sospechoso por el ataque armado

En el marco de las investigaciones, la Policía Nacional del Perú informó sobre la captura de un hombre de 29 años, identificado como Gian Piero Forro Tejada y conocido con el alias de “Piero”, por su presunta vinculación con el ataque. Según la información difundida, la intervención se produjo horas después de la balacera y los agentes incautaron un teléfono celular. Su participación en el crimen deberá determinarse durante el proceso de investigación.

La Policía también maneja la hipótesis de que el atentado habría estado dirigido contra Lizbeth Chávez, conocida como “Tamara”, y no contra el animador. Las primeras indagaciones relacionan el hecho con una presunta disputa entre grupos criminales; sin embargo, las autoridades todavía deben esclarecer la secuencia del ataque, el papel de los involucrados y el móvil. La captura de un sospechoso no equivale a una declaración de culpabilidad.

La muerte del animador genera pesar en el ambiente musical chalaco

El asesinato de Romario Cartagena ha vuelto a poner en el centro de la atención la preocupación por la violencia armada en el Callao. Su caso impactó especialmente en el circuito de la música tropical, donde animadores, bailarines y músicos mantienen una relación cercana con el público a través de conciertos, eventos y presentaciones. Mientras avanzan las diligencias, sus allegados lo recuerdan por su trabajo artístico y su vínculo con la orquesta.

Por ahora, la investigación deberá determinar con precisión qué ocurrió aquella noche en el jirón Loreto y establecer las responsabilidades penales correspondientes. La muerte del artista y de Lizbeth Chávez, así como las lesiones sufridas por el tercer involucrado, mantienen el caso bajo investigación policial. Para los seguidores de Cartagena, queda el recuerdo de un animador que encontró en la música y el baile su espacio de desarrollo profesional.