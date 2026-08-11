Silvia Cornejo vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que se confirmara su embarazo y aparecieran nuevas imágenes de Jean Paul Gabuteau junto a su expareja, Analía Jiménez. La situación ha colocado nuevamente a Jiménez bajo los reflectores, debido a su vínculo pasado con el empresario y a los episodios públicos que han involucrado a los protagonistas. En medio de esta exposición, la vida personal de Cornejo y Gabuteau vuelve a despertar interés entre el público. El caso ha generado nuevas especulaciones alrededor de la relación de la exMiss Perú.

En los últimos años, el vínculo entre Cornejo y Gabuteau ha atravesado diversos momentos de tensión asociados a las apariciones de Jiménez en la vida del empresario. Algunos de estos episodios quedaron registrados por cámaras de televisión o fueron presenciados por testigos, convirtiéndose en parte de la cobertura de los medios. Estas situaciones han mantenido vigente el interés por la vida sentimental de los involucrados. Al mismo tiempo, han abierto nuevamente el debate sobre la delgada frontera entre la privacidad y la exposición pública de las figuras conocidas.

Esta es la historia sentimental de Analía Jiménez con el empresario Jean Paul Gabuteau desde la adolescencia

La historia entre Analía Jiménez y Jean Paul Gabuteau se remonta a sus años de adolescencia, cuando ambos estudiaban en el colegio Mater Purísima. Con el paso del tiempo, aquella relación escolar se transformó en un vínculo sentimental que continuó durante su etapa adulta. Fruto de esa relación nació su hijo en 2016, un acontecimiento que marcó una nueva etapa para ambos. Sin embargo, la convivencia entre la expareja pronto quedó atravesada por desacuerdos que terminaron trascendiendo su ámbito personal.

En diciembre de ese mismo año, Jiménez denunció a Gabuteau por una presunta agresión física y psicológica ocurrida durante una visita para ver a su hijo. El hecho fue consignado en un parte policial y pasó a formar parte de los antecedentes públicos de la expareja. A partir de entonces, la relación entre ambos comenzó a ser observada con mayor atención por los medios. El episodio se convirtió en uno de los primeros hechos que expuso públicamente los conflictos entre Jiménez y Gabuteau.

Antecedentes entre la relación Jean Paul Gabuteau y Silvia Cornejo no fue maravillosa como cuento de hadas

La relación entre Jean Paul Gabuteau y Silvia Cornejo avanzó rápidamente y la pareja empezó a mostrarse públicamente en distintos eventos sociales. Sin embargo, la presencia de Analía Jiménez continuó formando parte de esta historia debido al vínculo parental que mantenía con el empresario. En marzo de 2018, la tensión llegó a uno de sus momentos más notorios cuando Jiménez y Cornejo protagonizaron un altercado en un restaurante de Lima. Clientes del establecimiento registraron la discusión, en la que se observaron gritos y forcejeos, imágenes que posteriormente alcanzaron amplia difusión.

El conflicto volvió a quedar expuesto a mediados de 2019, cuando el programa ‘Magaly TV, la firme’ difundió imágenes de Gabuteau y Jiménez cenando juntos en la Costa Verde, donde se apreciaban muestras de cercanía entre ambos. El episodio generó repercusión y afectó nuevamente la relación del empresario con Cornejo. Un año después, en julio de 2020, la situación tuvo otro capítulo cuando Cornejo interceptó a Gabuteau a la salida del domicilio de Jiménez y se produjo un incidente con el vehículo del empresario. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y terminó con una intervención policial.

Analía Jiménez y Jean Paul Gabuteau es reiterativo su relación por las veces que son protagonistas

En noviembre de 2025, las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ volvieron a registrar un encuentro entre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez en la terraza de un departamento. Ambos aparecieron con batas y compartiendo copas de vino, mientras las imágenes mostraban abrazos, caricias y un beso entre los dos. Consultado por los reporteros del programa sobre lo ocurrido, Gabuteau evitó brindar mayores explicaciones y respondió: “¿De qué hablas, oye?”. El registro volvió a poner bajo los reflectores el vínculo entre ambos.

En la más reciente aparición, Gabuteau y Jiménez fueron vistos nuevamente juntos durante una reunión con amigos, antes de permanecer a solas. El empresario incluso fotografió a Jiménez antes de que abordara un taxi y ambos se despidieron con un beso. Tras la difusión de estas imágenes, Silvia Cornejo confirmó su embarazo y anunció el fin de su relación con Gabuteau. La sucesión de encuentros entre el empresario y Jiménez ha mantenido esta historia en la agenda de espectáculos, principalmente a través de los registros difundidos por ‘Magaly TV, la firme’.