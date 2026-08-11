Por Redacción EC

Silvia Cornejo vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que se confirmara su embarazo y aparecieran nuevas imágenes de Jean Paul Gabuteau junto a su expareja, Analía Jiménez. La situación ha colocado nuevamente a Jiménez bajo los reflectores, debido a su vínculo pasado con el empresario y a los episodios públicos que han involucrado a los protagonistas. En medio de esta exposición, la vida personal de Cornejo y Gabuteau vuelve a despertar interés entre el público. El caso ha generado nuevas especulaciones alrededor de la relación de la exMiss Perú.