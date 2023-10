¿Quién es Deborah Merino y cuántos años tiene la popular 'Dolores' de Al fondo hay sitio?

Durante muchos años, la serie peruana ‘Al fondo hay sitio’ ha logrado convertirse en una de las grandes producciones de América TV, por lo que viene cautivando a los televidentes con su trama original y personajes entrañables. Y es que, esta producción nacional da la oportunidad a los jóvenes artistas de demostrar su talento, como es el caso de Deborah Merino, quien interpreta a Dolores, la amiga de July que se encuentra enamorada de Jimmy Gonzales.

¿QUIÉN ES DEBORAH MERINO, DOLORES EN “AL FONDO HAY SITIO”?

A pesar de su apariencia juvenil, Deborah Merino tiene en la actualidad 24 años. Ella es modelo de diferentes marcas y actriz, por lo que anteriormente formó parte de la tercera temporada de “De Vuelta al Barrio” dando vida a Roxana Zapata en 2019.

Deborah desde muy pequeña tuvo la gran influencia artística que sus padres le brindaron. Asimismo, el mundo de la actuación y el modelaje no es la única pasión en su vida, de acuerdo con afirmaciones de la actriz, se encuentra preparando un proyecto musical que saldrá muy pronto.

“Mi papá y mi mamá se conocieron haciendo teatro. Ellos siempre me inculcaron sobre el arte, la música. Me encanta la música también. De hecho, se viene un proyecto musical conmigo”, dijo la artista hace varias semanas en el programa ‘Sostenes al aire’ de YouTube. Ahora la puedes ver interpretando a “Debora” en la popular serie “Al fondo hay sitio” por América TV.

¿POR QUÉ NO TUVO ÉXITO ‘AL FONDO HAY SITIO’ EN ESTADOS UNIDOS?

La serie peruana ‘Al fondo hay sitio’ logró llegar a todos los televisores de Estados Unidos en 2013 a través de la señal de Telemundo. Sin embargo, se tenía la expectativa que la producción nacional pudiera expandirse al exterior e incluso a otros países de la región, pero se canceló de manera permanente. De esta manera, Efraín Aguilar decidió dar detalles de la verdadera razón tras la salida del aire de ‘AFHS’.

“A mí me halaga que Telemundo haya comprado la serie, pero también conozco el mercado americano y sabía que si eso no era negociable, tampoco era rentable. En consecuencia, lo sacaban del aire en cualquier momento. Tengo entendido que lo levantaron por falta de auspiciadores; los gringos son así. La televisión es un negocio. En Estados Unidos, el producto tiene que ser muy rentable, porque si no, lo levantan”, dijo el productor peruano en declaraciones para un medio local.