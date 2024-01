Mayra Couto fue una de las protagonistas de “Al fondo hay sitio” que destacó notablemente debido a su rol como Grace Gonzales, la hija de ‘Charito’. Debido a que su personaje le dio notoriedad en el mundo del espectáculo, la actriz hacía todo lo posible por mantener en privado todos los detalles de su vida, pero recientemente, decidió romper su regla y compartir imágenes de su pareja en sus redes sociales.

¿CÓMO SE LLAMA EL NOVIO DE MAYRA COUTO?

El nombre de la persona en cuestión es Juan Camilo, un realizador audiovisual de nacionalidad colombiana, quien mantiene una relación sentimental con Mayra Couto desde el 2021.

La exestrella de “Al Fondo Hay Sitio” recientemente compartió en su cuenta oficial de Instagram dos fotografías junto a su pareja, en cuya descripción aparecen los versos de la canción “Perfecta” del grupo Miranda!.

“Entonces el amor / Nos tiene de rehén / Seré tu eterna enamorada y te aseguro que / Todas las noches te amaré”, fue lo que compartió la actriz en sus redes sociales, retratando así el amor que se tienen.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la artista comparte material visual junto a su pareja. El 26 de abril de 2022, también subió una imagen junto a su novio en el Mirador de Chipre, Manizales (Colombia). En aquella ocasión también escribió en la descripción los versos de una canción, que en ese caso fue del artista Al2 El Aldeano.

¿CÓMO CONOCIÓ MAYRA COUTO A SU NOVIO?

Según relató la actriz, ella conoció a su pareja cuando realizaba sus estudios de cine en Cuba, aunque al principio no tuvo interés por el colombiano, con el tiempo logró enamorarse.

“Nos conocimos en Cuba. Nos presentamos todes, yo creo. No lo recuerdo (…) El punto es que algunos nombres se quedaron en mi cabeza. Podrías pensar que su acento colombiano me derritió, pero no. Es que yo estaba en una relación a distancia con un chico peruano y no veía a nadie con intenciones afectivas ni nada de eso. El caso es que me gustó su nombre”, recordó sobre su primera impresión de su actual novio en una entrevista, según recoge ATV.

Por otro lado, Mayra relató también que tiene planificado pedirle matrimonio a su novio para romper con los estereotipos y tradiciones en donde es el hombre quien pide la mano de su pareja.

“Se trata de nuestro proyecto de vida juntos. ¡Queremos lograr tantas cosas! Ojalá nos alcance la vida para mirarnos a los ojos y besarnos en las nubes”, comentó.

¿QUÉ DIJO MAYRA COUTO SOBRE SU POSIBLE REGRESO A “AL FONDO HAY SITIO”?

Mediante una entrevista exclusiva con El Comercio, la intérprete, quien vivió en Colombia varios años y regresó al Perú para emprender nuevos proyectos, compartió su deseo por volver a integrar el elenco de “Al fondo hay sitio”, donde personificó a Grace Gonzales. Sin embargo, la actriz resaltó que le interesaría realizar un cameo; es decir, una aparición temporal en la teleserie que se trasmite por América TV.

“La serie fue como una escuela para mí. Aprendí mucho, crecí como actriz. Si me quieren ―aunque sea― para un cameo, aceptaré con gusto. Con tal de reencontrarme con mi gente y mis amigos, todo está bien”, declaró.

Tras estas declaraciones, solo queda en manos de los guionistas y del director, Gigio Aranda, si deciden incluir a la actriz en la undécima temporada 11, que se estrenará en las pantallas de América TV en este 2024.

¿CUANDO SE ESTRENA LA PRÓXIMA TEMPORADA DE “AL FONDO HAY SITIO”?

“Al fondo hay sitio” regresará este 2024 con su temporada 11; sin embargo, por el momento se desconoce la fecha exacta de su retorno.