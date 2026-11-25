Rosángela Espinoza atraviesa una nueva etapa en el terreno sentimental y, aunque ha intentado mantener lejos de los reflectores a la persona que la acompaña, su reciente aparición pública terminó despertando la curiosidad de los programas de espectáculos. La integrante de ‘Esto es guerra’ ya no esconde que está enamorada, pero tiene una condición bastante clara: no quiere convertir su romance en un asunto de dominio público. Sin embargo, el programa de Magaly Medina consiguió averiguar quién sería el hombre que actualmente ocupa sus pensamientos y presentó información que sorprendió a más de uno.

Rosángela Espinoza confirma que tiene pareja, pero prefiere mantenerlo lejos de la televisión

La modelo fue abordada por las cámaras de ‘América Espectáculos’ luego de que circularan imágenes suyas compartiendo una salida con un misterioso acompañante en una cevichería. Las fotografías alimentaron las especulaciones sobre un posible romance y finalmente la propia Rosángela terminó despejando las dudas.

Durante la conversación con el reportero, la exchica reality reconoció que está conociendo a alguien y que la persona que la conquistó no tiene vínculos con la farándula peruana. No obstante, dejó en claro que no piensa revelar públicamente su identidad ni ofrecer mayores detalles sobre su vida amorosa.

“Es mi vida privada. Él no pertenece a la tele y prefiero tenerlo ahí”, manifestó con una sonrisa, dejando entrever que su intención es disfrutar esta relación sin la exposición mediática que suele acompañar a los personajes de la televisión.

Magaly Medina identifica al hombre que estaría saliendo con la chica reality

Aunque Rosángela optó por el silencio respecto a la identidad de su enamorado, la producción de ‘Magaly TV: la firme’ consiguió información sobre el hombre que habría iniciado una relación con la modelo. En una de sus recientes emisiones, el espacio de ATV difundió un informe en el que presentó su nombre y algunos datos personales.

El protagonista de esta historia sería Ricardo Sala Anchorena, un piloto de aviación comercial de 47 años. Según la información compartida por el programa de Magaly Medina, el hombre tendría una diferencia de edad de una década con la integrante de ‘Esto es guerra’, quien actualmente tiene 37 años.

El reportaje también mencionó algunas características físicas del supuesto galán, entre ellas una estatura aproximada de 1.80 metros. Otro aspecto que llamó la atención fue que tendría un hijo de 12 años, aunque esta información fue presentada por el espacio televisivo como parte de los datos que habría recopilado sobre él.

Deportes extremos, viajes y una relación que recién comienza

La información difundida por el programa de ATV también permitió conocer algunas de las actividades que formarían parte de la rutina del piloto. Entre sus principales pasatiempos figurarían las motocicletas, los deportes de aventura y los saltos en paracaídas, actividades que coincidirían con el gusto de Rosángela por conocer nuevos destinos y vivir experiencias fuera de lo común.

Otro detalle revelado en el informe tiene que ver con el tiempo que llevarían juntos. De acuerdo con el espacio de espectáculos, el romance sería bastante reciente, pues ambos tendrían aproximadamente un mes de relación.

Además, el piloto permanecería en el departamento de la modelo durante los periodos en los que no debe cumplir con sus obligaciones laborales. Su trabajo en la aviación comercial implicaría ausencias por sus jornadas de vuelo, por lo que los momentos libres serían aprovechados para compartir con la chica reality.

El romántico detalle con el que Ricardo sorprendió a Rosángela Espinoza

Mientras la identidad de su acompañante comenzaba a generar comentarios en la televisión, Rosángela también dejó ver en sus redes sociales una muestra de cariño que habría recibido de su nueva pareja. La influencer compartió con sus seguidores un momento especial durante una mañana de desayuno.

La sorpresa consistió en un hermoso ramo de rosas que Ricardo le habría enviado, un gesto que la integrante de ‘Esto es guerra’ no dudó en mostrar ante sus seguidores. La publicación dejó ver el lado más romántico de esta nueva etapa y evidenció que la modelo estaría disfrutando de los detalles que recibe de su enamorado.

Por ahora, Rosángela no ha ofrecido mayores declaraciones sobre el hombre que la acompaña ni ha confirmado públicamente todos los datos difundidos por el programa de Magaly Medina. Lo que sí dejó claro es que quiere proteger esta relación de las cámaras y las especulaciones, una decisión que contrasta con la atención que su vida sentimental suele despertar en la farándula nacional.