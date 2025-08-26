En las últimas horas, Nicola Porcella ha acaparado las portadas de las noticia en los medios de espectáculos, no por su carrera en México, sino por haber sido visto en una discoteca limeña acompañado de una modelo. Se trata de la exchica reality Flor Ortola, quien fue ampaya besando al actor y luego ingresando a su casa. El hecho despertó diversas especulaciones en las redes sociales, donde los seguidores se preguntan por la identidad de la joven y si existiría un vínculo sentimental con el peruano. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA SUPUESTA RELACIÓN ENTRE FLOR ORTOLA Y NICOLA PORCELLA?

A través de las imágenes de ‘Amor y Fuego’, Nicola Porcella fue ampayado junto a una misteriosa mujer en una discoteca el último fin de semana. Según el video, el actor peruano se encontraba en un box privado junto a Rafael Cardazo y otras amistades. Sin embargo, en una parte de las imágenes se le ve a Flor Ortola, exintegrante de ‘Esto es Guerra’, ingresar al espacio de los modelos. Posteriormente, las cámaras registraron el instante en que ambos bailaban muy juntos e, incluso, parecían darse un beso.

Eso no es todo, pues, luego fueron captados saliendo juntos tomados de la mano con dirección a una camioneta, donde los llevó al departamento del exfutbolista. Al parecer ambos pasaron la noche en el lugar, ya que, según imágenes del programa de Willax, la modelo argentina se le ve bajando de las escaleras de la vivienda alrededor de las 10 de la mañana para tomar un taxi. Esto ha generado una serie de especulaciones entre los fanáticos por una supuesta relación.

Ante ello, con el objetivo de disipar dudas y comentarios, Porcella no dudó en dejar en claro el vínculo que mantiene con la influencer de 32 años. En declaraciones para ‘AyF’, el llamado ‘Novio de México’ aclaró que entre ambos solo existe una amistad, aunque recalcó que tanto él como la argentina se encuentran solteros. “Hemos estado con un montón de gente, no solo los dos. Seguimos la fiesta en mi casa, había más gente, muchos amigos. No, no hay nada”, reveló.